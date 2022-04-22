鮑威爾鷹派言論影響，港股今早延續外圍跌勢，恒指今早低開420點後曾擴大至跌497點，與科指國指齊創3月16日後新低，午後美期倒升、內地官媒、大行唱好下，A股亦向上，恒指曾倒升27點，尾市跌幅收窄，科指、國指更倒升，恒指全日高低波幅525點。