鮑威爾鷹派言論影響，港股今早延續外圍跌勢，恒指今早低開420點後曾擴大至跌497點，與科指國指齊創3月16日後新低，午後美期倒升、內地官媒、大行唱好下，A股亦向上，恒指曾倒升27點，尾市跌幅收窄，科指、國指更倒升，恒指全日高低波幅525點。
恒指收市跌43點或0.21%，報20638點，成交金額1086億元，較上日減少9.53%，是4月20日980.35億元成交後最少；國指升10點或0.15%，報6972點。恒生科技指數收報4001點，升0.28%。
騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）拖累大市。美團（3690）、港交所（0388）、招商銀行（3968）貢獻恒指較多。
藍籌29隻升，36隻下跌，1隻無升跌。港交所（0388）升3.97%，收報335.6元，是升幅最大的藍籌，銀娛（0027）跌3.39%，收報44.2元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股15隻升，15隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報15.06元，升3.15%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報95.85元，跌4.34%。
恒指續低於10天線(21239.4點)。科指續低於10天線(4220.81點)。
北水南下合計淨流入32.83億元，終止連續2日流出，淨流入金額是3月23日45.6億元後最多。南水北上合計淨流入67.65億元人民幣，較上日增加642.6%，連續第2日流入，累計流入76.76億元。
恒指本周累跌4.09%或879點，跌幅是3月11日後最大，當時收市跌幅為6.17%；恒指連跌3周，對上一次連跌3周，是3月4日；本周表現最佳的是申洲國際（2313），累升4.88%，其次為萬洲（0288）及恒安（1044），分別升3.44%及2.73%。而表現最差的是碧桂園服務（6098），累跌17.31%，其次為阿里健康（0241）及信義光能（0968），分別跌15.21%及13.96%。
國指本周累跌5.59%或413點，跌幅是3月11日後最大，當時收市跌幅為8.15%；國指連跌3周，對上一次連跌3周，是3月4日；本周表現最佳的是申洲國際（2313），累升4.88%，其次為中國銀行（3988）及農夫山泉（9633），分別升0.64%及0.12%。而表現最差的是碧桂園服務（6098），累跌17.31%，其次為阿里健康（0241）及信義光能（0968），分別跌15.21%及13.96%。
科指本周累跌7.38%或319點，跌幅是3月11日後最大，當時收市跌幅為10.36%；科指連跌3周，對上一次連跌3周，是3月4日；本周表現最佳的是聯想（0992），無升跌，其次為ASM PACIFIC（0522）及海爾智家（6690），分別跌1.46%及1.83%。而表現最差的是萬國數據（9698），累跌21.04%，其次為嗶哩嗶哩（9626）及阿里健康（0241），分別跌17.52%及15.21%。
澳博（0880）：籌備競投工作 去年第四季非博彩收入大增2倍。收報3.3元，跌0.6%。
佳民（8519）與Gourmeta合作推餐廳NFT 可獨家定製餐單及進行二手交易。收報0.078元，無升跌。
佐丹奴（0709）上季銷售額升5.5%至9億 港澳地區擬續減門市。收報1.65元，升0.61%。
津上機床（1651）盈喜料全年純利升7成。收報8.7元，升1.16%。
海豐國際（1308）上季收入增65%至80億。收報26.25元，升1.35%。
首日上市的知乎（2390）被SEC列臨時名單，知乎：密切關注進展，對公司影響有限，股價現挫逾2成。知乎上市定價為32.06元。收報24.5元，跌23.58%。
即食麵被指有老鼠屎及蒼蠅乾屍，康師傅（0322）：正在調查，食物有安全合格證。收報14.72元，升2.22%。
時代中國（1233）稱已償付周三到期美債，逆市升0.3%。收報2.69元，跌2.54%。
殼牌售俄羅斯項目，三桶油母企據報正洽談。中石油（0857）收報3.91元，跌0.76%。中海油（0883）收報11元，升1.1%。中石化（0386）收報3.99元，升0.76%。
理想（2015）等17中企，被SEC列臨時名單，百度（9888）等5企入確定名單。理想收報91.05元，跌3.04%。百度（9888）收報116.8元，跌2.18%。
多間公司公布業績，績前表現如下，招商銀行（3968）收報52.05元，升2.46%。長城汽車（2333）收報11.18元，升2.19%。海螺環保（0587）創上市新低，見6.66元，收報6.9元，跌4.7%。
中移動（0941）上季多賺6.5%，5G套餐客按季增逾兩成。收報54.15元，跌0.18%。
騰訊實物分派後，京東（9618）研派特別股息，下月4日或以前有定案。收報208.4元，升0.97%。
中廣核電力（1816）首季多賺20.1%，台山1號機組仍停機檢修。收報2.11元，升3.94%。
聯通（0762）第一季純利升20%，EBITDA升5.9%。收報3.86元，升1.58%。
香港寬頻（1310）EBITDA升1%，中期息40仙增3%。收報9.2元，升2.22%。
破頂股包括，匯聚科技（1729）創上市新高，見1.54元，收報1.47元，升17.6%；中遠海能（1138）創52周高，見4.99元，收報4.69元，升2.63%。
破底股包括，中駿商管（0606）創上市新低，見1.75元，收報1.8元，跌0.55%；希望教育（1765）創上市新低，見0.54元，收報0.56元，跌3.45%；思考樂教育（1769）創上市新低，見0.57元，收報0.62元，升1.64%；聯眾（6899）創上市新低，見0.149元，收報0.15元，跌5.06%；雲南水務（6839）創上市新低，見0.49元，收報0.51元，跌1.92%；啟明醫療（2500）創上市新低，見12.48元，收報12.94元，跌0.15%；榮昌生物（9995）創上市新低，見31.6元，收報32.9元，跌1.5%；康聖環球（9960）創上市新低，見2.08元，收報2.2元，無升跌；有線（1097）創上市新低，見0.035元，收報0.041元，跌4.65%；易居企業（2048）創上市新低，見0.7元，收報0.73元，無升跌；摩比發展（0947）創上市新低，見0.225元，收報0.25元，升1.63%；京東物流（2618）創上市新低，見16.68元，收報17.08元，跌0.93%；國美（0493）創上市新低，見0.375元，收報0.41元，升5.13%；優然牧業（9858）創上市新低，見3.31元，收報3.42元，跌3.12%；高鑫零售（6808）創上市新低，見2.28元，收報2.31元，跌1.28%；金力永磁（6680）創上市新低，見20.6元，收報21.1元，跌3.87%；海螺環保（0587）創上市新低，見6.66元，收報6.9元，跌4.7%；小米（1810）見52周低11.14元，收報11.62元，升0.87%；IGG（0799）見52周低3.04元，收報3.13元，跌1.26%；中華煤氣（0003）見52周低8.85元，收報8.96元，跌0.44%；天倫燃氣（1600）見52周低4.53元，收報4.8元，無升跌；環球實業科技（1026）見52周低0.114元，收報0.114元，跌10.24%；康希諾生物（6185）見52周低93元，收報97.9元，升1.71%；復旦張江（1349）見52周低3.23元，收報3.25元，跌1.22%；李氏大藥廠（0950）見52周低2.03元，收報2.06元，跌1.44%；先健科技（1302）見52周低2.22元，收報2.26元，跌0.88%；元力控股（1933）見52周低0.265元，收報0.27元，跌1.82%；星島（1105）見52周低0.36元，收報0.36元，跌2.7%；太睿國際控股（1010）見52周低1.75元，收報1.8元，跌6.25%；海亮國際（2336）見52周低0.09元，收報0.09元，無升跌；比亞迪電子（0285）見52周低13.86元，收報14.44元，升0.28%；煤氣（0003）見52周低8.85元，收報8.96元，跌0.44%；信義玻璃（0868）見52周低16.2元，收報16.7元，跌1.42%；中國飛鶴（6186）見52周低7.17元，收報7.4元，升1.37%；寰亞傳媒（8075）見52周低0.69元，收報0.69元，跌2.82%；卡姆丹克（0712）見52周低0.255元，收報0.27元，升3.85%；協鑫新能源（0451）見52周低0.138元，收報0.141元，跌2.08%；晨鳴紙業（1812）見52周低2.85元，收報2.94元，無升跌；贛鋒鋰業（1772）見52周低85.4元，收報89.75元，升0.62%；太陽國際（8029）見52周低0.3元，收報0.3元，無升跌；中國有贊（8083）見52周低0.127元，收報0.132元，跌2.22%。
異動股
上升異動股，包括，遠東酒店（0037）收報0.97元，升25.97%；首創鉅大（1329）收報0.95元，升18.75%；匯聚科技（1729）創上市新高，見1.54元，收報1.47元，升17.6%；BENG SOON MACHINERY（1987）收報0.335元，升17.54%；康健（3886）收報0.475元，升15.85%；兗煤澳洲（3668）收報29.35元，升14.42%；邁博藥業（2181）收報0.74元，升13.85%；寶力科技（0164）收報0.38元，升13.43%；冠均國際（1629）收報0.445元，升12.66%；萬科海外（1036）收報2.43元，升10.45%；協同通信（1613）收報0.212元，升9.84%。
下跌異動股，包括，知乎（2390）收報24.5元，跌23.58%；佳兆業健康（0876）收報0.088元，跌23.48%；飛思達科技（1782）收報0.7元，跌16.67%；泰凌醫藥（1011）收報0.195元，跌16.31%；鴻承環保科技（2265）平上市低位0.7元，收報0.7元，跌10.26%；環球實業科技（1026）見52周低0.114元，收報0.114元，跌10.24%；遠見控股（0862）收報0.134元，跌10.07%；遊萊互動（2022）收報0.077元，跌9.41%；看通集團（1059）收報0.345元，跌9.21%。
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