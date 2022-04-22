王春英預期，隨著市場對一些短期因素的消化和預期的釋放，境外機構對中國證券投資將會回歸穩態，長期價值投資仍然是主要的考慮因素。3月下旬債券和股票項下外資淨流出比中旬環比下降39%和44%，流出規模下降。4月以來進一步緩和，而且部分交易日恢復了流入。外匯局將會延續相關外匯管理政策的一致性和穩定性，保障跨境資金依法合規順暢地進出。

外管局公布，今年3月銀行結匯（出售外匯兌為人民幣）金額為2580億美元，售匯（以人民幣購買外匯）金額為2313億美元，結售匯順差268億美元。首季銀行累計結匯6603億美元，累計售匯6015億美元，累計結售匯順差587億美元。

3月，銀行代客涉外收入為5783億美元，對外付款5680億美元，涉外收付款順差103億美元。首季銀行代客累計涉外收入15767億美元，累計對外付款15145億美元，累計涉外收付款順差622億美元。

對於美國加快加息對於中國資本流動影響，王春英表示，當局關心美國貨幣政策加速緊縮，境內外利差變化的問題，不過認為中國外匯市場有基礎、根本性因素支持，有望延續平穩運行態勢，跨境資金流動將呈現合理均衡發展格局。當局也會密切監測聯儲局貨幣政策調整進程和外溢影響，即時評估外匯市場運行，有效維護外匯市場穩定。

王春英表示，中國經常帳戶和直接投資等國際收支的基礎性順差，仍會保持一定規模，將發揮穩定跨境資金流動作用。她指首季中國擁有全部工業門類，支持貨物貿易保持順差，疫情下服務貿易保持低逆差，國際收支經常帳戶順差按年增加，全年仍會保持順差格局。另外，外資在華投資興業意願比較強，預計直接投資項下還會呈現資金淨流入，中國國內經濟運行總體保持在合理區間，中長期穩中向好的基本面不會改變，將繼續吸引各類資金投資國內市場。

王春英又指，中國外部債務水準不高，外債償付風險較低，截至去年底，中國全口徑外債餘額和GDP比值是16%，低於全球主要發達國家和新興經濟體。近年中國外債增長主要來自於外資增配中國債券，同時中國長期保持對外淨資產，外匯儲備資產居全球首位，民間部門資產規模也在不斷提高，可以很好適應外部流動性的變化。

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