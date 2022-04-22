在第五波疫情下，香港政府維持「動態清零」政策，大幅收緊防疫措施，不少外國金融公司一度計劃轉戰新加坡，惟《彭博》報道，由於新加坡有嚴格的簽證規定、招聘的限制和其他繁文縟節的障礙，最近幾個月從香港轉入新加坡的銀行家人數未如想像般「滔滔不絕」。
《彭博社》引述前對沖基金經理Stephen Diggle表示，由於新加坡主張招聘當地人，故最近其公司員工很難獲批簽證。他現在經營一家家族理財室， Diggle表示，不可能一口氣調動40人來這裡，因為他們不會獲得工作許可。
報道亦引述一家全球性公司的一位高管表示，他感到需要聘用更多新加坡本地人才的壓力。另外，資金管理公司Atlantic Partners Asia Capital在將總部從香港遷至新加坡後，如今又有其他想法。
報道提到，嚴格的防疫規定以及中國日益增長的影響力削弱了香港的吸引力，原本新加坡可以取而代之，惟新加坡有不少限制亦影響了外資的決定。例如新加坡一直在收緊外國人才的引入，以回應選民對外國人都拿下最好工作的疑慮。此外，當地亦於兩年內第二次提高外籍員工的最低工資門檻，以鼓勵公司僱用更多本地人。
此外，新加坡亦加大了富有的外國人創建理財辦公室的難度，提高了管理當地資產的最低標準和其他足以獲得關鍵稅收優惠的條件。另一方面，外國勞工的家屬現在需要由公司擔保的簽證才能在新加坡工作，增加簽證持有人配偶尋找兼職工作的難度。
報道指，由於上述的限制，一些公司被迫將目光投向更遠的地方，部分公司正在考慮到倫敦或雪梨，另一些則被低稅負吸引到杜拜。
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