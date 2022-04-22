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新加坡限制人才流入 麥樸思將總部搬至杜拜 料可取代新加坡和香港

彭博社報道，新加坡未似預期般吸納大量香港人才，主要受其限制人才流入的簽證限制措施影響，著名投資者麥樸思近期亦將總部從新加坡搬到杜拜，他預計杜拜將取代新加坡和香港。

彭博：港銀行家發現轉戰新加坡有難度

由於更嚴格的簽證規定，招聘的限制和其他繁文縟節的障礙，最近幾個月從香港轉入新加坡的銀行家人數減少，去年發給外國專業人士、經理和高管的簽證數降至161,700份，是至少自2010年以來的最低水平。

倫敦政治經濟學院經濟表現中心教授Tom Kirchmaier說，如果一個國家想成為全球樞紐，這意味著需要吸引最優秀的人才，因此簽證不能是一個問題。

在對新加坡應對疫情的方式非常失望後，新興市場投資老手麥樸思將其總部從新加坡搬到了杜拜。

他上個月在新加坡採取進一步措施放寬限制之前接受採訪時說，不幸的是，香港正在走下坡，正在失去作為金融中心的地位；當然，新加坡也受到疫情的傷害。杜拜正在開始取而代之，並且可能會在未來10年內超過這兩個城市。

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