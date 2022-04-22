招商銀行（3968）公布第一季業績，截至今年3月底止，純利360.22億元（人民幣．下同），按年增長12.52%。基本每股盈利1.43元。期內，營業淨收入增長8.43%至919.99億元，當中，實現淨利息收入544.64億元，增長9.97%； 實現非利息淨收入375.35億元，增長6.27%。
該行第一季負債總額85146.45億元，較去年底增長1.57%，主要是客戶存款增長。集團客戶存款總額6.68萬億元，較去年底增長5.25%，佔集團負債總額的78.45%，為集團的主要資金來源。
受近年來市場利率下行的累積影響，生息資產收益率有所下降，該行今年首季淨利差2.39%，淨利息收益率2.51%，分別按年下降5個基點和1個基點。
截至3月底，集團不良貸款餘額541.38億元，較去年底增加32.76億元；不良貸款率0.94%，較去年底上升0.03個百分點；撥備覆蓋率462.68%，較去年底下降21.19個百分點；貸款撥備率4.35%，較去年底下降0.07個百分點。
期內信用減值損失215.23億元，按年增長4.76%。其中，貸款和墊款信用減值損失110.60億元，增加49.9億元，主要是對房地產風險客戶審慎地增提信用損失準備。
招行表示，期內房地產行業的預期尚在修復之中，市場回穩仍需要一定的時間周期，行業整體風險還處在釋放的階段，前期負債水平較高的房企和困難房企資金鏈緊張局面尚未有明顯緩解，部分房地產企 業信用風險持續暴露。至3月底，該公司對公房地產不良貸款率2.57%，較去年底上升1.18個百分點。
第一季公司新生成不良貸款154.36億元，按年增加38.70億元；不良貸款生成率（年化）1.16%，按年上升0.21個百分點。其中，公司貸款不良生成額52.33億元，增加18.45億元，主要是房地產貸款新生成不良增多。
招行今日收報52.05港元，升2.46%。
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