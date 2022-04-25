moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

港元貶值見2年8個月最弱 1個月HIBOR見三周高 港元拆息全線向上

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升3日，升1.42點子至0.20298%，是2022年4月4日後最高，當日報0.20589%。

港元現報7.8465元升值2點子，曾貶值最多3點子，報7.847元，是2019年8月28日7.8477元後最弱。亦曾升值最多5點子，報7.8462元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.32點子至0.05042%；1星期HIBOR升3.68點子至0.12357%；2星期HIBOR升2.98點子至0.15327%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.44點子至0.55%；6個月期HIBOR升6.68點子至1.0825%；12個月期HIBOR升13.33點子至1.94708%。

美元指數現報101.258升值0.038點或0.04%。

美元1個月期LIBOR報0.70343%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.5005%，終止連續4日收窄，利差是2022年4月21日後最高，當日差距為-0.4795%

對上一次終止連續4日收窄，是2022年3月30日，當日利差報-0.1423%。

其他報道

股價大跌 招行：非常著急 望投資者放心

Tap & Go拍住賞受惠消費券 總交易額按年升16倍

富士康鄭州工廠據報被允許在封控期間繼續運營

合景泰富：擬升鴨脷洲項目LTV以獲取40-50億元額外融資

帝國科技推GameFi手遊《精靈蛇》  獲玩家押近690萬買遊戲裝備

馬斯克逾5億私人飛機曝光 每小時飛行成本約2.8萬

比08年更差 中國最佳宏觀對沖基金將中國股票敞口削至零

馬斯克與Twitter管理層會談 後者對收購變得更加接受

恒指低開353點 科指跌2.8% 招行跌5%

人行減存款準備金率0.25個百分點 內地股市今早低開

港股ADR跌304點 夜期低水277點 美期亞股下跌

馬克龍連任法國總統 歐元兌美元曾升0.5%

美國國務卿、國防部長夜訪基輔 與澤連斯基會談

歐盟正準備對俄羅斯石油進口實施制裁