港元現報7.8465元升值2點子，曾貶值最多3點子，報7.847元，是2019年8月28日7.8477元後最弱。亦曾升值最多5點子，報7.8462元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.32點子至0.05042%；1星期HIBOR升3.68點子至0.12357%；2星期HIBOR升2.98點子至0.15327%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.44點子至0.55%；6個月期HIBOR升6.68點子至1.0825%；12個月期HIBOR升13.33點子至1.94708%。

美元指數現報101.258升值0.038點或0.04%。

美元1個月期LIBOR報0.70343%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.5005%，終止連續4日收窄，利差是2022年4月21日後最高，當日差距為-0.4795%

對上一次終止連續4日收窄，是2022年3月30日，當日利差報-0.1423%。

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