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德媒指中國考慮引入復必泰疫苗　復星醫藥最多漲5.6%

德國《明鏡周刊》報道，由於上海等地新冠疫情擴大，中國或改變原本只用國產疫苗的立場，考慮引入輝瑞及BioNTech生產的復必泰疫苗。復星醫藥（2196）今早一度最多升5.6%，高見33元，最新報31.65元，升1.28%。