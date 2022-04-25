據金管局遞交予立法會的文件顯示，當局目前正就「數碼港元」研究多項政策議題，包括潛在效益和挑戰，以及發行機制、與大額及零售支付系統互聯互通、私隱及數據保障、法律考慮等方面的設計考慮，亦會探索用例。金管局預期，將於今年中就數碼港元提出初步想法。
另外，金管局與人民銀行於2021年10月簽署諒解備忘錄，讓金融機構及科技公司能夠透過「一站式」平台就其跨境金融科技項目於香港及內地大灣區城市同時間進行測試。金融機構及科技公司可以透過「一站式」平台，在新產品推出市場前預早獲得監管機構的反饋和用戶意見，加快推出金融科技產品的速度和減低開發成本。 金管局與人民銀行現時已落實各項執行細節，並已在今年2月18日發信邀請金融機構及科技公司申請使用一站式測試工具。
商業數據通方面，金管局已完成兩階段的概念驗證研究，聚焦應用替代數據協助中小企獲得貸款。截至2021年11月1日，參與研究的銀行合共已經批出逾550宗貸款予中小企客戶，總額超過9億港元。CDI目前處於試行階段，共有8組銀行和數據提供方參與。新的概念驗證研究會於2022年展開，屆時將會與更多數據平台和科技服務供應商探索新用例。
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