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新東方首9個月由盈轉虧 蝕9.98億美元 

新東方（9901）公布，截至今年2月28日止，2022年第3財季虧損1.22億元(美元，下同)，去年同期則賺1.51億元；2022財年首9個月虧損9.98億元，去年同期賺3.8億元。

集團第三財季淨收入6.14億元，按年下跌48.4%，其中來自教育計劃及服務的淨營收為5.06億元，按年下跌54.1%，主要原因為配合中國政府的政策而終止K-9學科課後輔導業務所帶來的影響；集團經營虧損1.41億元，去年賺1.02億元；Non-GAAP虧損為9550萬元，去年賺1.63億。期內，學校及學習中心的總數為847間，較去年減少了778間。

2022財年首9個月淨營收為25.81億元，按年減少15.8%；經營虧損為8.77億元，去年賺2.20億元；Non-GAAP虧損為8.86億元，去年賺4.17億元。

新東方董事會執行主席俞敏洪表示，公司正處於業務重組階段，剩餘的主要業務持續做好，新業務和舉措都亦呈良好的增長勢頭。

新東方首席執行官周成剛表示，在過去2個財政季度，已大致完成業務和運營重組以配合中國政府的政策，將持續開發OMO（Online merge Offline，線上與線下融合）教育平台。

新東方今日收報7.85元，升3.43%或跌0.26元，全日成交額為636萬元。

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