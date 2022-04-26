報告引用部分上市公司案例闡述投資者關係的新趨勢，包括在疫情下，上市公司加強對IRM數碼及線上化的投入，利用網上多媒體與投資者加深互動，例如以投資者需求為導向，以「直播」、「雲路演」等形式與投資者溝通。另外，港股中有部分個人投資者擁有不遜於機構投資者的調查能力、認知和經驗，投資活躍度高，構成「散戶機構化」的新現象。

富途證券創辦人李華表示，企業在向新的交易場景遷移的過程中，需要尋求使用簡單易用的工具、平台、技術，建立新的溝通模式。富途安逸作為全球領先企業服務供應商，一直為市場提供完善的商業方案，助企業及個人投資者在數據時代挖掘投資價值，未來將繼續創新，提升企業資訊傳遞效率，引領市場各持份者捕捉IRM數字化升級帶來的機遇。

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