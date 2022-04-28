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Twitter首季收入按年升16% 略遜預期

推特（Twitter，美：TWTR）公布，今年第一季純利5.13億元，淨利潤率43%，每股盈利61仙。期內，收入12億元（美元，下同），按年增長16%，略遜市場預期的12.3億元；按固定匯率計算，按年增長19%。Twitter股價在美股開市前交易時段曾升1%。

期內，廣告收入11.1億元，按年增長23%，按固定匯率計算增長26%；訂閱和其他收入9400萬元，下降31%。可獲利每日活躍使用者（mDAU）達2.29億人，按年增長15.9%，高於市場預期的2.27億人，當中美國可獲利每日活躍使用者升6.4%至3960萬人，國際使用者增18.1%至1.89億人。

Twitter董事局早前同意以作價440億元出售公司予特斯拉（Tesla，美：TSLA）行政總裁馬斯克。交易在今年稍後完成，屆時Twitter將退市，成為馬斯克全資擁有的實體。

 

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