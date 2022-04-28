期內，廣告收入11.1億元，按年增長23%，按固定匯率計算增長26%；訂閱和其他收入9400萬元，下降31%。可獲利每日活躍使用者（mDAU）達2.29億人，按年增長15.9%，高於市場預期的2.27億人，當中美國可獲利每日活躍使用者升6.4%至3960萬人，國際使用者增18.1%至1.89億人。

Twitter董事局早前同意以作價440億元出售公司予特斯拉（Tesla，美：TSLA）行政總裁馬斯克。交易在今年稍後完成，屆時Twitter將退市，成為馬斯克全資擁有的實體。

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