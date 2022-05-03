即日起至本月31日，參加計劃並且完成所需財務狀況檢查的客戶，將獲得姜濤健康心意卡套裝，而購買新保單客戶更可獲得姜濤珍藏禮盒或運動毛巾。

匯豐保險香港行政總裁文德華表示，自14個月前推出Well+的先行版本以來，該行客戶已步行了超過70億步，並且就保持身體健康得到超過300萬元的財務獎賞，六成人相比參加前有更大的運動量。他續指，計劃吸引年輕人參加，逾七成客戶年齡介乎21至40歲，當中逾一半首次購買保險。

文德華又表示，該行在香港的首季新業務按年增長38%，對保險銷售前景保持樂觀，指港人對健康保障的意識前所未有地強烈，加上近期全球投資市場存在很多不確定性，均推動了對保險的需求。他提到，內地客戶在疫情前佔業務比例四成，預料通關後亦會帶來龐大需求，而疫情下本港3月份的銷售逾四成以虛擬形式進行。他又透露，將繼續在香港、澳門及廣東三地增騁前線銷售人員。

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