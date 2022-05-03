moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

匯豐推升級版「Well+」健康獎賞計劃 用戶可獲姜濤禮盒

匯豐今日宣布推出全新升級版健康計劃「Well+」，由姜濤擔任大使，所有使用HSBC HK App的香港客戶可免費參與，當中包括不同等級的挑戰，例如理財問答遊戲、身體鍛練目標等，最多可賺取2000元「獎賞錢」。匯豐保險香港首席健康保障業務總監陳曦表示，客戶賺取最高獎賞約需一年時間，之後不排除與更多合作伙伴聯乘，亦會陸續推出新功能。

即日起至本月31日，參加計劃並且完成所需財務狀況檢查的客戶，將獲得姜濤健康心意卡套裝，而購買新保單客戶更可獲得姜濤珍藏禮盒或運動毛巾。

匯豐保險香港行政總裁文德華表示，自14個月前推出Well+的先行版本以來，該行客戶已步行了超過70億步，並且就保持身體健康得到超過300萬元的財務獎賞，六成人相比參加前有更大的運動量。他續指，計劃吸引年輕人參加，逾七成客戶年齡介乎21至40歲，當中逾一半首次購買保險。

文德華又表示，該行在香港的首季新業務按年增長38%，對保險銷售前景保持樂觀，指港人對健康保障的意識前所未有地強烈，加上近期全球投資市場存在很多不確定性，均推動了對保險的需求。他提到，內地客戶在疫情前佔業務比例四成，預料通關後亦會帶來龐大需求，而疫情下本港3月份的銷售逾四成以虛擬形式進行。他又透露，將繼續在香港、澳門及廣東三地增騁前線銷售人員。

 

其他報道

外匯基金上季虧損550億元

內媒「馬某」報道嚇怕投資者 阿里巴巴市值一度蒸發約260億美元

【有片：埋身擊】議息前美股走勢反覆 投資者宜等待議息後部署

【有片：選股王】碧服可視為追落後之選

YesAsia母企聯同嘉民及Geek+ 打造全港最大自動機械人電商倉庫

抗癌藥申美上市被拒 和黃醫藥半日跌18％

完美醫療：防疫措施放寬 首星期營業額按年升五成

世茂服務今日起停牌 待刊發去年度業績

恒指半日倒升24點 騰訊、美團上升 阿里跌1.5% 南北水休市

華僑大學黃日涵 ：被抓的不是馬雲 馬雲5月1日仍出席種樹活動

環時：杭州案件「馬某某」從事硬體研發工作 騰訊升1%

馬斯克據報尋求融資以減少現金收購Twitter

1個月HIBOR連跌3日 港元貶至7.8485元 見2年9個月最弱

「特斯拉殺手」Rivian獲得15億美元建廠補貼

亞馬遜貝索斯 ：市場會教育人 教訓或是痛苦的

內媒齊將「馬某」變為「馬某某」 央視亦改口

央視點名馬某 胡錫進：抓的是「馬某某」 騰訊仍升0.4%

建議Twitter總部遷至德州 德州議員：會鋪紅毯歡迎馬斯克