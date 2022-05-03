統計處公布今年首季本港GDP預估數字。根據預先估計數字，今年第一季本地生產總值（GDP）較上年同期實質下跌4%，跌幅高於預期的跌1.3% ，為2020年第四季以來首次轉錄倒退。而去年第四季則上升4.7%。本地生產總值下跌是由於內部及對外需求均表現疲弱所致。
按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支在今首季與上年同期比較實質下跌5.4%，而二零二一年第四季則上升5.3%。
經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，在2022年第一季較2021年第四季實質下跌2.9% ，跌幅亦高於市場估計的跌0.9％。
政府發言人表示，香港經濟在2022年第一季面對巨大壓力。外圍方面，環球需求增長放緩，加上疫情對跨境運輸造成干擾，嚴重拖累出口表現。本地方面，本地第五波疫情及因而實施的防疫措施，嚴重打擊廣泛的經濟活動和經濟氣氛。根據預先估計數字，實質本地生產總值在2022年第一季按年收縮4%，終止先前連續四季的按年增長走勢。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值下跌2.9%，上一季則幾無變動。
展望未來，環球經濟在短期內將繼續面對重大挑戰。通脹肆虐，促使主要央行加快收緊貨幣政策，為經濟前景帶來壓力。此外，烏克蘭的緊張局勢料會令國際能源和大宗商品價格維持高企，加劇對供應鏈的干擾，並打擊經濟氣氛。環球疫情的變化和中美關係的發展將繼續帶來不確定性。
惟政府指，本地疫情自三月初以來逐漸減退，讓社交距離措施得以逐步放寬，加上政府各項支援措施，應有助本地需求在今年餘下時間恢復。
今年第一季本地生產總值的修訂數字和更詳細的統計數字，以及今年全年本地生產總值的修訂預測，將會在本月13日公布。
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