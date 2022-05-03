按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支在今首季與上年同期比較實質下跌5.4%，而二零二一年第四季則上升5.3%。

經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，在2022年第一季較2021年第四季實質下跌2.9% ，跌幅亦高於市場估計的跌0.9％。

政府發言人表示，香港經濟在2022年第一季面對巨大壓力。外圍方面，環球需求增長放緩，加上疫情對跨境運輸造成干擾，嚴重拖累出口表現。本地方面，本地第五波疫情及因而實施的防疫措施，嚴重打擊廣泛的經濟活動和經濟氣氛。根據預先估計數字，實質本地生產總值在2022年第一季按年收縮4%，終止先前連續四季的按年增長走勢。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值下跌2.9%，上一季則幾無變動。

展望未來，環球經濟在短期內將繼續面對重大挑戰。通脹肆虐，促使主要央行加快收緊貨幣政策，為經濟前景帶來壓力。此外，烏克蘭的緊張局勢料會令國際能源和大宗商品價格維持高企，加劇對供應鏈的干擾，並打擊經濟氣氛。環球疫情的變化和中美關係的發展將繼續帶來不確定性。

惟政府指，本地疫情自三月初以來逐漸減退，讓社交距離措施得以逐步放寬，加上政府各項支援措施，應有助本地需求在今年餘下時間恢復。

今年第一季本地生產總值的修訂數字和更詳細的統計數字，以及今年全年本地生產總值的修訂預測，將會在本月13日公布。

其他報道

麥格理：料全年澳門賭收較2019年跌64%

中移動首推線上醫療App「醫聊通」

銀河聯昌：內房疲弱數據或加快監管機構出台更多放寬措施

【久利生專欄】財經評論界社媒面清零

傳蘋果Apple Car由鴻海代工 主攻高端市場 一輛料索價10萬美元

匯豐推升級版「Well+」健康獎賞計劃 用戶可獲姜濤禮盒

外匯基金上季虧損550億元

內媒「馬某」報道嚇怕投資者 阿里巴巴市值一度蒸發約260億美元