上周金管局公布的首季負資產數字上升至逾百宗，金管局總裁余偉文今日在立法會會議上指出，負資產必然會受樓市調整影響，但估計負資產宗數不會很多，況且8成或以上高成數按揭只佔整體按揭很小部分，而且制度要求這些借款人要自住、要符合供款入息要求、部分要符合壓力測試，因此他們的供款能力強，風險可控。
余偉文指，樓市受好多不同原因影響，加息只是其中一部分，供求關係也很重要。目前看來，樓市周期沒有改變，暫時未見金管局有需要調整逆周期政策。
香港的家庭負債佔GDP比例持續上升，截至去年底高達93.1%，余偉文表示，比例上升一部分因為此前GDP下跌，另有主要部分是按揭貸款增加。但他重申香港在按揭管控上比較嚴格，令加息帶來的風險相對可控。而且從整體資產負債表來看，香港比許多先進地區都要強。
對於息口走勢，余偉文指出，過往由美國加息、至本港息口跟上，會有一段時間差，但今次美國加息步伐快，這時間差可能較以往短。不過他認為，香港經濟除了受利率影響外，亦很視乎財政政策的支持，例如最近推出的消費券。他認為香港財政儲備豐裕，有能力繼續以財政政策支撐經濟。同時，他亦期望在放寬限制措施、甚至日後重開邊境，都能夠對香港經濟有更大支撐。
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