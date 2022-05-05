新濠博亞主席兼行政總裁何猷龍表示，第一季的業績繼續反映疫情對業務帶來的影響。縱然澳門的業務於農曆新年假期錄得穩健表現，但疫情引發的限制措施和更嚴格的出入境管制，令澳門於2月至3月的博彩總收入下跌超過50%，並於第一季餘下時間為集團的營運及財務表現帶來負面影響。由於公司增加了備用流動資金，以支持業務營運和正在進行的發展項目，債務總額按年上升13億美元。在這段艱難時期，他們會繼續審慎管理資產負債表及流動性狀況。他們樂見部份旅遊限制獲放寬，他相信一旦旅遊限制得以進一步放寬，市場將強勁復甦。

菲律賓方面，他指，疫情引發的相關限制措施的警戒級別已降至一級，他們漸見國際旅客重臨，中場分部亦錄得可觀增長。集團目前正繼續積極推進在澳門及塞浦路斯的發展計劃，當中新濠影滙第二期擴建工程正順利推進，他們擬在土地批給所列期限即12月27日前完成工程。塞浦路斯方面，City of Dreams Mediterranean的興建工程正在推進，目標在年底開幕。然而，他們面臨承建商因盡力符合其勞工資源計劃及維持工程進度而導致延誤的難題。

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