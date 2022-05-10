恒指今早隨外圍低開701點，曾跌最多823點或4.11%，是4月25日後最大跌幅，其後收窄至跌345點，半日高低波幅478點。在岸人民幣曾貶值至6.7403元，是2020年11月4日6.7495元後最弱，現報6.703元，升值0.41%。