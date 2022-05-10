恒指今早隨外圍低開701點，曾跌最多823點或4.11%，是4月25日後最大跌幅，其後收窄至跌345點，半日高低波幅478點。在岸人民幣曾貶值至6.7403元，是2020年11月4日6.7495元後最弱，現報6.703元，升值0.41%。
恒指半日跌565點或2.83%，報19436點，4日累跌1665.16點，成交金額842億元；國指跌224點或3.29%，報6585點。恒生科技指數收報3846點，跌4.7%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）拖累大市。建行（0939）、創科實業（0669）、潤啤（0291）貢獻恒指較多。
藍籌6隻升，58隻下跌，2隻無升跌。創科實業（0669）升4.23%，收報98.65元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌12.35%，收報4.26元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是ASM PACIFIC（0522）收報79.3元，升1.67%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）見52周低23.2元，收報24.6元，跌13.07%。
恒指續低於10天線(20331.95點)。科指續低於10天線(4105.8點)。
北水南下合計淨流入44.16億元，較上日增加71.98%，淨流入金額是3月23日45.6億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入69.84億元，對上一次是4月27日。南水北上合計淨流出80.38億元人民幣，較上日增加240.27%，連續第2日流出，累計流出104億元。
融創（1918）再傳賣產，深圳地鐵、萬科（2202）接貨。融創停牌。萬科（2202）收報17.06元，跌3.62%。
曾祈殷倡食客須展示快測陰性，叙福樓（1978）主席黃傑龍：不切實際。收報1.05元，跌0.94%。
多間公司公布業績，績前表現如下，雅居樂（3383）收報3.36元，跌2.61%。理想汽車（2015）收報79.6元，跌6.41%。
吉利（0175）：13億入股雷諾韓國公司34%。收報11.04元，跌4.83%。
騰盛博藥（2137）：新冠療法獲逾百機構採購意向。收報7.85元，升7.68%。
大悅城（0207）近11億人民幣購蘇州高新區住宅地。收報0.29元，跌1.69%。
舜宇光學（2382）4月手機鏡頭升3.5%。見52周低93.55元，收報97.5元，跌2.6%。
長城（2333）4月銷量跌逾4成，東風跌6成。見52周低8.96元，收報9.16元，跌5.76%。
比亞迪（1211）長沙廠被指污染環境，市政府已展開調查。收報210.2元，跌8.05%。
蒙牛（2319）向法國達能收購雅士利（1230）25%股權，作價每股1.2元並提全購。蒙牛見52周低35.65元，收報38.45元，跌0.39%。雅士利創52周高，見1.12元，收報1.08元，升17.39%。
信置（0083）伙大股東黃氏家族近40億購星洲物業。收報10.48元，跌1.69%。
名仕快相（8483）上季虧損擴大至373萬元。收報0.079元，無升跌。
太古地產（1972）公布，太古廣場首季零售銷售額跌9%，寫字樓租金跌幅擴大至18%。收報18.48元，跌2.53%。
雅居樂（3383）、中駿集團（1966）上月賣樓跌逾五成。雅居樂收報3.36元，跌2.61%。中駿集團（1966）收報1.22元，跌4.69%。
弘陽地產（1996）上月售樓少64%。收報2.63元，跌0.75%。
汽車之家（2518）任曾岩為新首席財務官。收報51.65元，跌5.06%。
蕭若元場外減持易還財務（8079）逾34%股權，套現658萬。易還財務停牌。
正榮地產（6158）4月合約銷售額按年大跌84.4%。收報0.57元，升1.79%。
謝瑞麟（0417）獲6間銀行貸款共8.2億。收報1.01元，無升跌。
易鑫（2858）首季汽車融資交易總數按年升27%。收報0.75元，跌5.06%。
路勁（1098）首季銷售額按年跌46.3%。見52周低6.15元，收報6.3元，跌0.79%。
港燈（2638）南丫島風力發電場料最快2027年營運，每年發電量可供12萬家庭用。收報7.77元，升0.13%。
港交所（0388）：戴志堅將於月底退休，姚嘉仁及莊博禮接手。收報325元，跌0.79%。
避險心態拖累購車需求，中國上月汽車銷量近乎斬半。吉利（0175）收報11.04元，跌4.83%；比亞迪（1211）收報210.2元，跌8.05%；廣汽集團（2238）收報6.23元，跌2.81%；東風集團股份（0489）收報5.41元，跌2.87%；長城汽車（2333）見52周低8.96元，收報9.16元，跌5.76%；北京汽車（1958）收報2.25元，跌3.02%；慶鈴汽車股份（1122）收報1.36元，跌1.45%；小鵬汽車（9868）收報80.65元，跌11.52%；五菱（0305）收報0.94元，跌1.05%；理想汽車（2015）收報79.6元，跌6.41%；蔚來集團（9866）創上市新低，見104.5元，收報111.1元，跌8.93%。
HMVOD視頻（8103）停止由JPEX提供軟件及系統。收報0.97元，跌5.83%。
中石油（0857）：沒有尋求以打折價格採購俄羅斯石油及天然氣。收報3.73元，跌5.57%。
碧桂園（2007）上月售樓跌57%。收報4.26元，跌12.35%。
合景泰富（1813）上月賣樓跌66%。收報2.78元，跌3.14%。
中國金茂（0817）4月銷售額57%。收報2.36元，跌0.84%。
融信（3301）上月售樓跌69%。收報2.1元，升3.45%。
破頂股包括，雅士利國際（1230）創52周高，見1.12元，收報1.08元，升17.39%；中渝置地（1224）創52周高，見2元，收報1.95元，跌2.01%；冠忠巴士（0306）創52周高，見2.56元，收報2.42元，無升跌；遠東酒店（0037）創52周高，見1.12元，收報1.05元，升3.96%。
破底股包括，佳兆業美好（2168）創上市新低，見4.21元，收報4.38元，跌5.81%；海通證券（6837）創上市新低，見5.15元，收報5.22元，跌1.14%；華泰證券（6886）創上市新低，見9.69元，收報9.81元，跌1.8%；國泰君安（2611）創上市新低，見9.31元，收報9.42元，跌0.74%；宇華教育（6169）創上市新低，見1.01元，收報1.04元，跌5.45%；希望教育（1765）創上市新低，見0.445元，收報0.465元，跌2.11%；成實外教育（1565）創上市新低，見0.213元，收報0.25元，跌45.65%；思考樂教育（1769）創上市新低，見0.495元，收報0.51元，跌7.27%；澳洲成峰高教（1752）創上市新低，見0.078元，收報0.084元，跌4.55%；新東方在線（1797）創上市新低，見3.03元，收報3.08元，跌2.53%；中手游（0302）創上市新低，見1.88元，收報1.93元，跌3.5%；蔚來集團（9866）創上市新低，見104.5元，收報111.1元，跌8.93%；雲南水務（6839）創上市新低，見0.45元，收報0.45元，跌4.26%；維亞生物（1873）創上市新低，見2.12元，收報2.15元，跌3.15%；亞盛醫藥（6855）創上市新低，見11.16元，收報11.8元，升0.34%；啟明醫療（2500）創上市新低，見10.52元，收報10.96元，跌1.44%；藥明巨諾（2126）創上市新低，見6.51元，收報6.58元，跌3.24%；諾輝健康（6606）創上市新低，見14元，收報14.34元，跌2.32%；嘉和生物（6998）創上市新低，見3.23元，收報3.42元，跌4.2%；再鼎醫藥（9688）創上市新低，見20.5元，收報22.2元，跌18.83%；康方生物（9926）創上市新低，見11.5元，收報11.94元，跌1.97%；三葉草生物（2197）創上市新低，見2.89元，收報3.08元，跌19.58%；和黃醫藥（0013）創上市新低，見16.18元，收報16.42元，跌8.47%；錦欣生殖（1951）創上市新低，見4.23元，收報4.42元，跌2%；貝康醫療（2170）創上市新低，見3.6元，收報3.63元，跌0.55%；中金（3908）見52周低13.02元，收報13.64元，升1.04%；舜宇（2382）見52周低93.55元，收報97.5元，跌2.6%；比亞迪電子（0285）見52周低13.2元，收報13.7元，跌2%；小米（1810）見52周低10.36元，收報10.7元，跌3.6%；IGG（0799）見52周低2.88元，收報2.95元，跌2.64%；六福集團（0590）見52周低17.1元，收報17.28元，跌2.15%；長城汽車（2333）見52周低8.96元，收報9.16元，跌5.76%；中華煤氣（0003）見52周低8.33元，收報8.39元，跌1.76%；天倫燃氣（1600）見52周低4.17元，收報4.2元，跌3.23%；百濟神州（6160）見52周低81.5元，收報87.55元，跌10.8%；信達生物（1801）見52周低18.06元，收報19.34元，跌1.53%；金斯瑞（1548）見52周低17.6元，收報17.72元，跌5.04%；康希諾生物（6185）見52周低68.3元，收報70.15元，跌4.17%；復旦張江（1349）見52周低3.01元，收報3.15元，升0.32%；中生製藥（1177）見52周低3.62元，收報3.72元，跌1.06%；遠大醫藥（0512）見52周低4.51元，收報4.55元，跌0.44%；上海醫藥（2607）見52周低11.66元，收報12.04元，升2.21%；李氏大藥廠（0950）見52周低1.68元，收報1.68元，跌2.89%；威高股份（1066）見52周低7.47元，收報7.81元，跌0.38%；先健科技（1302）見52周低2.01元，收報2.09元，無升跌；華誼騰訊娛樂（0419）見52周低0.139元，收報0.14元，跌4.11%；現代牙科（3600）見52周低2.45元，收報2.45元，跌8.24%；香港科技探索（1137）見52周低5.87元，收報6.17元，跌4.64%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）見52周低0.56元，收報0.58元，跌3.33%。
異動股
上升異動股，包括，中泛控股（0715）創上市新低，見0.036元，收報0.06元，升33.33%；太平洋酒吧（8432）收報0.129元，升29%；現代傳播（0072）收報0.59元，升20.41%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.12元，收報1.08元，升17.39%；上坤（6900）收報1.73元，升14.57%；恒偉集團（8219）收報0.53元，升10.42%；南戈壁（1878）收報1.34元，升8.94%；珠江鋼管（1938）收報0.275元，升7.84%；騰盛博藥（2137）收報7.85元，升7.68%；進智公交（0077）收報0.71元，升7.58%；國藝（8228）收報0.029元，升7.41%。
下跌異動股，包括，成實外教育（1565）創上市新低，見0.213元，收報0.25元，跌45.65%；三葉草生物（2197）創上市新低，見2.89元，收報3.08元，跌19.58%；再鼎醫藥（9688）創上市新低，見20.5元，收報22.2元，跌18.83%；BC科技（0863）見52周低3.32元，收報3.36元，跌15.58%；凱升控股（0102）見52周低0.051元，收報0.051元，跌15%；中遠海能（1138）收報3.58元，跌13.53%；瑞風新能源（0527）創上市新低，見0.149元，收報0.155元，跌13.41%；華虹半導體（1347）見52周低23.2元，收報24.6元，跌13.07%；稻草熊（2125）收報2.76元，跌12.93%；碧桂園服務（6098）收報25元，跌12.43%。
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