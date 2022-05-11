貨運方面，林紹波表示，今年首幾個月貨運業務受到限制，在政府最新修改機組人員檢疫安排下，預計5月貨運業務有正面反應，惟短期貨運需求受到上海疫情封鎖，部分至大灣區的物流鏈受到影響，但公司能透過東南亞貨運業務代替，對整體貨運業務持正面態度。

主席賀以禮表示，去年受惠貨運業務轉虧為盈， 雖然今年首幾個月業務受到限制，但在政府最新調整檢疫措施後，對業務帶來更多動態，貨運和客運有重大的增加。他又表示，受多項多變因素影響，目前難以估計業務確實可以達至的水平。

復蘇方面，林紹波表示，公司在飛機及機組人員均有足夠的能力迎接市場復蘇，目前亦正招聘機師，和重啟兩個機師培訓計劃。賀以禮表示，香港就航空復甦確實落後於其他市場，ITAT理事長提及清零措施對航空復甦帶來長期及重大的傷害，公司亦盡量做到航班復蘇，最新的放寬措施亦有助公司增加客運和貨運，期望政府日後有更多放寬措施。

賀以禮又表示，公司目前在全球市場未有失去任何的跑道使用，公司暫時在全球的活動量較低，這亦存在風險，若長期持續低活動量，亦會存在危機。問及財務方面，國泰航空常務董事及財務總裁沈碧嘉表示，目前流動資金健康。

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