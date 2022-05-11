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穩定幣UST創辦人推「托市」方案 稱與投資者一同走出困境

比特幣連日急瀉引發連鎖反應，穩定幣（Stablecoin）之一、區塊鏈公司Terra發行的TerraUSD（UST）與美元大幅脫鈎，該公司創辦人Do Kwon傍晚於Twitter上宣布「托市」方案，不但將基礎池由5000萬美元增加至1億美元，鑄幣能力將由2.93億美元提高至12億美元；更會將UST由演算法型穩定幣，變成抵押型穩定幣。

Do Kwon指出，基於當前包括鏈上價差、掛勾壓力，以及UST銷毀率等情況來看，UST供應過剩或壞帳應會持續減少直至平衡，而價差將開始恢復。為減低UST、LUNA持有者的成本，公司將持續探索不同選項，為生態系統引進更多外部資本，並減少UST供應過剩的問題。

他表示，隨著公司開始重建UST，團隊將調整其機制使其成為抵押型穩定幣。Do Kwon也跟投資者喊話，「我們將一同走出困境」，強調「我們哪裡都不會去，而且我們會持續製造噪音」。

此前，《The Block》引述知情人士指出，Terra母企Luna Foundation Guard（LFG）正與頂級風投、證券商等機構交涉，以籌集10億美元資金來挽救 UST 市場。據報，有機構以折讓50%收購LUNA代幣為條件，代幣將鎖倉兩年，並在到期後依線性解鎖。

報道也引述The Block研究董事Larry Cermak表示，目前Jump、Celsius Jane St.已承諾融資，Alameda尚未同意；融資目標為10至15億美元。代幣鎖倉一年，之後每月線性解鎖。他強調這非最終定案，交易仍在積極談判中，條件細節也可能有所變動，預計LFG將在兩天內發佈公告。

UST近24小時低見0.23美元，由高位0.94美元直插最多75.5%，跌幅稍為收窄，暫於0.3美元徘徊。

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