首3個月集團有關製造業務的總營業收入15.32億美元，按年增加12.2%。 期內，旗下寶勝（3813）應佔營業收入按年下降23.5%至 8.63億美元。

第一季來自製鞋活動營業收入按年增加14.8%至13.94億美元。全球對集團鞋履產品之需求穩健，期內出貨鞋履雙數有所上升，增加3.8%至7090萬雙。平均售價按年升10.5%至每雙19.65美元。第一季毛利率17.1%，按年下跌1.1 個百分點，但按季上升1.1個百分點。毛利率按季改善主要歸因於更佳的產能利用率，約達91%，從而提高營運效率。

裕元表示，今年第一季，隨着全球對集團的鞋履產品需求暢旺，公司繼續提升其製造產能，期內為穩健的訂單帶來更高的利用率，然而利用率仍未達均衡，部分因為中國的封城措施影響其製造基地物流。不過，集團在越南的營運繼早前因疫情導致中斷已恢復正常，帶來更高的經營槓桿，並推動其製造業務的利潤率按季再次有改善。

集團展望，儘管目前並無預期其經營環境有迅速惡化跡象，目前的政經事件，包括通脹、加息和地緣政治緊張局勢，仍可能威脅其業務穩定性。

同時，寶勝公布，第一季純利1.02億元人民幣，按年下跌71.41%；營業收入54.81億元人民幣，按年下跌24.99%。營業收入下跌由於隨着中國新冠疫情封城及地方政府之閉環管理，導致其經營所在的購物場所及城市客流量疲弱。

裕元今日收報10.5港元，跌0.19%。寶勝收報0.85港元，無升跌。

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