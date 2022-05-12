瑞聲科技（2018）今日公布今年首季業績，毛利率僅錄19.5%，按年大跌11.6個百分點，集團投資者關係總監黃美娟解釋，毛利率下降反映集團產品愈趨多元化，業務線不斷發展，所在行業亦由智能手機擴展至車載、AR、VR、可穿戴設備項目等。她預計，由於4月起上海爆疫，阻礙工廠生產進度，預計會為次季整體業績包括收入帶來一定壓力，並對全年業績保持謹慎態度，相信會有正常增長。
黃美娟表示，電磁傳動業務方面，預計今年安卓市場馬達出貨量將會按年增長一倍，全年毛利率亦會平穩增長，而精密結構件業務方面，首季增長速度強勁，集團今年會繼續推動自身業務多元化，並會整合東陽業務及客戶資源。她又指，目前模組佔光學業務75%，而模組的毛利偏低，預計首季毛利率僅屬全年最低點，隨着生產效率提升，毛利率會持續回升。
瑞聲指已鎖定數個車載聲學產品項目，並將在今年開始量產，較原定計劃提早一年，投資者關係高級經理趙輝表示，集團一直看重車載聲學市場，認為可由功能性轉化為智能體驗需求，形容目前為「對的時間」，可將已擁有的技術由智能電話平移至車載行業，而集團無論在客戶抑或是產品方面都有一定覆蓋，認為是一個良好時機，透露將於年底開始量產。
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