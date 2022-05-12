moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

瑞聲料上海爆疫或拖累次季業績 全年仍有正常增長

瑞聲科技（2018）今日公布今年首季業績，毛利率僅錄19.5%，按年大跌11.6個百分點，集團投資者關係總監黃美娟解釋，毛利率下降反映集團產品愈趨多元化，業務線不斷發展，所在行業亦由智能手機擴展至車載、AR、VR、可穿戴設備項目等。她預計，由於4月起上海爆疫，阻礙工廠生產進度，預計會為次季整體業績包括收入帶來一定壓力，並對全年業績保持謹慎態度，相信會有正常增長。

黃美娟表示，電磁傳動業務方面，預計今年安卓市場馬達出貨量將會按年增長一倍，全年毛利率亦會平穩增長，而精密結構件業務方面，首季增長速度強勁，集團今年會繼續推動自身業務多元化，並會整合東陽業務及客戶資源。她又指，目前模組佔光學業務75%，而模組的毛利偏低，預計首季毛利率僅屬全年最低點，隨着生產效率提升，毛利率會持續回升。

瑞聲指已鎖定數個車載聲學產品項目，並將在今年開始量產，較原定計劃提早一年，投資者關係高級經理趙輝表示，集團一直看重車載聲學市場，認為可由功能性轉化為智能體驗需求，形容目前為「對的時間」，可將已擁有的技術由智能電話平移至車載行業，而集團無論在客戶抑或是產品方面都有一定覆蓋，認為是一個良好時機，透露將於年底開始量產。

其他報道

聯合醫務中環增1.4萬呎綜合醫務中心 擬引入策略投資者

裕元首季多賺3.7%寶勝少賺71.4% 稱中國封城措施影響物流

德昌電機全年少賺31%末期息削半 料通脹急升抑制部份需求

Meta據報計劃縮減「元宇宙」核心部門 但不涉裁員

【羅仕揚專欄】超速變落後？

金管局傍晚再接40.82億港元沽盤

4月中小企業務收益動向指數錄48.3 連升兩個月

九倉：第一副主席周安橋退任董事會

長實：出資3261萬回購61.5萬股

潤地4月合同銷售額按年跌逾54% 億達銷售額跌六成

維他奶發盈警 料去年轉蝕最多1.72億

銀娛：冀下半年疫情好轉令生意改善

印度要求法院恢復凍結小米銀行資產

好孩子首季收益按年升7%

呂志和認為候任特首李家超夠硬淨

京東科技推遲香港IPO 因仍未獲中證監批准

恒指跌444點 北水流入近兩個月最多 4日流入219億

日產第四季扭虧為盈 勝預期