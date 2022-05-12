黃美娟表示，電磁傳動業務方面，預計今年安卓市場馬達出貨量將會按年增長一倍，全年毛利率亦會平穩增長，而精密結構件業務方面，首季增長速度強勁，集團今年會繼續推動自身業務多元化，並會整合東陽業務及客戶資源。她又指，目前模組佔光學業務75%，而模組的毛利偏低，預計首季毛利率僅屬全年最低點，隨着生產效率提升，毛利率會持續回升。

瑞聲指已鎖定數個車載聲學產品項目，並將在今年開始量產，較原定計劃提早一年，投資者關係高級經理趙輝表示，集團一直看重車載聲學市場，認為可由功能性轉化為智能體驗需求，形容目前為「對的時間」，可將已擁有的技術由智能電話平移至車載行業，而集團無論在客戶抑或是產品方面都有一定覆蓋，認為是一個良好時機，透露將於年底開始量產。

其他報道

聯合醫務中環增1.4萬呎綜合醫務中心 擬引入策略投資者

裕元首季多賺3.7%寶勝少賺71.4% 稱中國封城措施影響物流

德昌電機全年少賺31%末期息削半 料通脹急升抑制部份需求

Meta據報計劃縮減「元宇宙」核心部門 但不涉裁員

【羅仕揚專欄】超速變落後？

金管局傍晚再接40.82億港元沽盤

4月中小企業務收益動向指數錄48.3 連升兩個月

九倉：第一副主席周安橋退任董事會

長實：出資3261萬回購61.5萬股

潤地4月合同銷售額按年跌逾54% 億達銷售額跌六成

維他奶發盈警 料去年轉蝕最多1.72億

銀娛：冀下半年疫情好轉令生意改善

印度要求法院恢復凍結小米銀行資產

好孩子首季收益按年升7%

呂志和認為候任特首李家超夠硬淨

京東科技推遲香港IPO 因仍未獲中證監批准

恒指跌444點 北水流入近兩個月最多 4日流入219億

日產第四季扭虧為盈 勝預期