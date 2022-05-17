美銀對基金經理的最新調查顯示，隨著全球增長的樂觀情緒降至歷史低點，以及對滯脹的恐懼加劇，投資者紛紛轉向現金。投資者的現金水平升至2001年9月以來的最高水平，而對滯脹的恐懼升至2008年8月以來的最高水平。
美銀於5月第二周向288名管理資產共計8720億美元的基金經理進行調查，顯示現金水平從5.5%升至6.1%，創下20年高點；投資者不看好股票的程度則創下自2020年5月以來之最（淨13%）。該調查還顯示，看淡科技股的程度是自2006年8月以來最高。
總體而言，投資者非常看好持有現金、大宗商品、醫療保健和必需消費品股，非常看淡科技股、股票、歐洲和新興市場。投資者傾向於股市即將出現熊市反彈，但最終的底部還未浮現。
另外，調查亦顯示，央行偏鷹被投資者視為最大的尾部風險（31%），其次是全球經濟衰退（27%）。投資者預計，聯儲局在今次緊縮周期中平均加息7.9次，上個月預測為7.4次。對全球經濟增長的樂觀程度創下紀錄低點，淨72%的受訪者預期經濟將走弱。
調查顯示，除了最擔心經濟衰退之外，通脹和烏克蘭戰爭的風險也是受訪者關切的議題。
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