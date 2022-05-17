美銀於5月第二周向288名管理資產共計8720億美元的基金經理進行調查，顯示現金水平從5.5%升至6.1%，創下20年高點；投資者不看好股票的程度則創下自2020年5月以來之最（淨13%）。該調查還顯示，看淡科技股的程度是自2006年8月以來最高。

總體而言，投資者非常看好持有現金、大宗商品、醫療保健和必需消費品股，非常看淡科技股、股票、歐洲和新興市場。投資者傾向於股市即將出現熊市反彈，但最終的底部還未浮現。

另外，調查亦顯示，央行偏鷹被投資者視為最大的尾部風險（31%），其次是全球經濟衰退（27%）。投資者預計，聯儲局在今次緊縮周期中平均加息7.9次，上個月預測為7.4次。對全球經濟增長的樂觀程度創下紀錄低點，淨72%的受訪者預期經濟將走弱。

調查顯示，除了最擔心經濟衰退之外，通脹和烏克蘭戰爭的風險也是受訪者關切的議題。

其他報道

高銀售物業再現波折 買方入稟追討被殺20億訂金及繼續買賣

攻零售客吸長錢 首季中小企貸款增雙位數 虛銀PAOB：營收仍在加速

宏利香港：首季新業務價值按年跌20% 核心盈利升1%

恒指升652點 3日升1222點 三大指數創兩周最大升幅 科指升近50天線 北水第7日流入兩個月最長

馬斯克稱以更低價收購Twitter「並非不可能」Twitter盤前跌2.5%

李澤鉅：長建正留意很多項目 英鎊貶值令債務降

內地據報擬向航空公司補貼50億

滬指午後升勢持續 收升0.65%

基金公會：互認計劃多掣肘 倡取消投資團隊駐香港規定