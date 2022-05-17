聯交所表示，華建控股（0479）兩名董事柯俊翔及付道丁未有採取足夠的行動保障該公司利益，以及未有確保公司就其放債業務實施及維持充足及有效的內部監控措施，認為二人對該公司收回貸款的能力造成不利影響。聯交所指令二人須各自接受培訓。
聯交所指出，該公司截至2019年6月底止年度業績中錄得有關其授出而未收回的貸款的重大減值。由於缺乏文件紀錄，該公司核數師無法取得足夠的審計憑證，以釐定減值虧損撥備是否合適，並因此發出了保留意見。
為解決有關内控缺陷，董事會採納了一份經修訂的指引，以補充其信貸及內部監控政策。二人亦採取了若干行動收回有關貸款，包括每周與借款人跟進。貸款4已償清，就貸款2及3而言，該公司與相關借款人達成和解，和解金額已悉數支付。
其他報道
攻零售客吸長錢 首季中小企貸款增雙位數 虛銀PAOB：營收仍在加速
恒指升652點 3日升1222點 三大指數創兩周最大升幅 科指升近50天線 北水第7日流入兩個月最長
馬斯克稱以更低價收購Twitter「並非不可能」Twitter盤前跌2.5%
SHOPLINE與Atome合作 為亞洲商戶提供先買後付方案
政協開推動數字經濟會 科指曾彈4.5%挑戰50天線 恒指半日升445點