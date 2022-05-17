聯交所指出，該公司截至2019年6月底止年度業績中錄得有關其授出而未收回的貸款的重大減值。由於缺乏文件紀錄，該公司核數師無法取得足夠的審計憑證，以釐定減值虧損撥備是否合適，並因此發出了保留意見。

為解決有關内控缺陷，董事會採納了一份經修訂的指引，以補充其信貸及內部監控政策。二人亦採取了若干行動收回有關貸款，包括每周與借款人跟進。貸款4已償清，就貸款2及3而言，該公司與相關借款人達成和解，和解金額已悉數支付。

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