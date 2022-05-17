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聯交所批評華建控股兩董事造成內部監控缺陷

聯交所表示，華建控股（0479）兩名董事柯俊翔及付道丁未有採取足夠的行動保障該公司利益，以及未有確保公司就其放債業務實施及維持充足及有效的內部監控措施，認為二人對該公司收回貸款的能力造成不利影響。聯交所指令二人須各自接受培訓。

聯交所指出，該公司截至2019年6月底止年度業績中錄得有關其授出而未收回的貸款的重大減值。由於缺乏文件紀錄，該公司核數師無法取得足夠的審計憑證，以釐定減值虧損撥備是否合適，並因此發出了保留意見。

為解決有關内控缺陷，董事會採納了一份經修訂的指引，以補充其信貸及內部監控政策。二人亦採取了若干行動收回有關貸款，包括每周與借款人跟進。貸款4已償清，就貸款2及3而言，該公司與相關借款人達成和解，和解金額已悉數支付。

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