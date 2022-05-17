京東（9618）收市後公布，今年第一季收入貼近市場預期，按年增加18%至2397億元（人民幣，下同）。經調整後淨利潤按年持平，錄得40億元，勝市場預期的淨利潤25.85億元。京東港股今天收報214.8元，績前升7.4%。京東（美：JD）盤前最多升逾9%。
截至今年3月底止，京東歸屬於普通股股東的淨損失為30億元，去年同期為淨利潤36億元。非公認會計準則下，京東季內EBITDA為61億元，按年增加22.8%。京東年度活躍用戶數按年增加16.2%，最新錄得5.805億。
集團於本季增加來自即時配送及零售平台「達達」（美：DADA）的分部收入，為京東貢獻6.88億元收入。這是因為京東於今年2月斥5.46億美元增持達達，交易完成後，京東最新持有達達約52%股權，故將其財務業績併入京東合併財務報表中。
若收入按業務劃分，來自電子產品、家用電器及日用百貨的商品收入錄得2044.16億元，按年增加16.6%。來自平台、廣告、物流及其他的服務收入按年增加26.3%，錄得352.39億元。
內地近月頻頻傳出「畢業潮」，多間科網巨企均有大幅裁員的報道。京東首次於季績報告當中，提及截至今年3月31日，除兼職人員及實習生外，集團有約39萬名員工。
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