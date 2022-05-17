截至今年3月底止，京東歸屬於普通股股東的淨損失為30億元，去年同期為淨利潤36億元。非公認會計準則下，京東季內EBITDA為61億元，按年增加22.8%。京東年度活躍用戶數按年增加16.2%，最新錄得5.805億。

集團於本季增加來自即時配送及零售平台「達達」（美：DADA）的分部收入，為京東貢獻6.88億元收入。這是因為京東於今年2月斥5.46億美元增持達達，交易完成後，京東最新持有達達約52%股權，故將其財務業績併入京東合併財務報表中。

若收入按業務劃分，來自電子產品、家用電器及日用百貨的商品收入錄得2044.16億元，按年增加16.6%。來自平台、廣告、物流及其他的服務收入按年增加26.3%，錄得352.39億元。

內地近月頻頻傳出「畢業潮」，多間科網巨企均有大幅裁員的報道。京東首次於季績報告當中，提及截至今年3月31日，除兼職人員及實習生外，集團有約39萬名員工。

其他報道

京東物流首季非國際財務報告準則虧損收窄至7.98億元人幣

中國堅持動態清零方針 美國及歐洲企業據報考慮重新在華投資與否

安徽安慶市：首次申請住房公積金貸款購房首付款最低為20%

匯豐推50億美元大灣區可持續發展信貸基金

新世界Humansa今年擬開15間醫療服務中心

中國4月銀行結售匯順差190億美元

碧桂園擬下月發行ABS和ABN

朗詩地產8500萬元售南京物業

虛銀Mox 推Mox Credit 轉數快即時轉賬服務

聯交所批評華建控股兩董事造成內部監控缺陷

美銀基金經理調查：現金水平創20年高

高銀售物業再現波折 買方入稟追討被殺20億訂金及繼續買賣

攻零售客吸長錢 首季中小企貸款增雙位數 虛銀PAOB：營收仍在加速

宏利香港：首季新業務價值按年跌20% 核心盈利升1%

恒指升652點 3日升1222點 三大指數創兩周最大升幅 科指升近50天線 北水第7日流入兩個月最長

馬斯克稱以更低價收購Twitter「並非不可能」Twitter盤前跌2.5%

李澤鉅：長建正留意很多項目 英鎊貶值令債務降

內地據報擬向航空公司補貼50億

滬指午後升勢持續 收升0.65%

基金公會：互認計劃多掣肘 倡取消投資團隊駐香港規定