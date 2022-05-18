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恒指升41點 4日累升1263點 兩周最長升浪 成交、北水均縮 50天線前受阻

美期因聯儲局主席鮑威爾鷹派言論向下，歐股、A股亦下跌，亞股則向上，港股表現受外圍影響而反覆，恒指今早高開71點，曾跌212點，其後回升，最多升109點，全日高低波幅322點。騰訊（0700）業績前，一眾科技股向下，車股則上升。恒指連升4日，兩周最長升浪，累計升1263.94點。

恒指收市升41點或0.2%，報20644點，成交金額1126億元，較上日減少9.23%，是5月16日930.15億元成交後最少；國指升12點或0.18%，報7089點。恒生科技指數收報4260點，跌0.29%。

友邦（1299）、中移動（0941）、港交所（0388）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）拖累大市。

藍籌36隻升，22隻下跌，8隻無升跌。創科實業（0669）升4.72%，收報106.6元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌2.49%，收報52.95元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，17隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報9.8元，升5.38%；跌幅最大的是金山軟件（3888）收報24.85元，跌3.12%。

恒指受制於50天線(20970.13點)。科指受制於50天線(4300.56點)，10天線(4096.24點)最無跌穿20天線(4094.76點)。

北水南下合計淨流入8.06億元，較上日減少81.28%，連續第8日流入，累計流入324.82億元，對上一次連續8日淨流入是2022年3月4日。南水北上合計淨流出22.77億元人民幣，終止單日流入。

午後消息股表現

阿里（9988）、螞蟻悉售印度電商Paytm E-Commerce Pvt。收報90元，跌0.61%。

合景泰富（1813）與華夏銀行簽合作協議。收報2.58元，升4.88%。

內地擬延長電動車購車補貼。中國證券報：汽車下鄉政策有望於6月初出台。吉利（0175）收報13.76元，升0.88%。比亞迪（1211）收報260.2元，升2.44%。

碧桂園（2007）發行5億人民幣公司債。收報4.86元，升0.62%。

今早及隔晚消息股表現

美國東航（0670）事故調查人員據報未曾向任何媒體發布調查訊息。收報2.6元，跌1.14%。

美國司法部起訴永利，要求他登記為中國代理人。永利（1128）收報4.49元，跌0.44%。

內地4月新建商品住宅均價跌幅擴大，按月跌0.3%。

騰訊（0700）今公布業績。收報365.6元，跌0.76%。

雲康集團（2325）今上市，定價7.89元。收報8.5元，升7.73%。

澳門終院判永利（1128）及美高梅（2282），須承擔賭廳客戶取款責任。永利收報4.49元，跌0.44%。美高梅（2282）收報4.12元，跌0.72%。

新創建（0659）擬一年內斥最多23.4億元回購股份。收報7.94元，升8.32%。

國務院副總理劉鶴：支持平台經濟及民營經濟，撐數字企業國內外上市。騰訊（0700）收報365.6元，跌0.76%；阿里巴巴（9988）收報90元，跌0.61%；美團（3690）收報172元，跌0.98%。

京東（9618）調整後純利40億人幣勝預期。收報212.4元，跌1.12%。

京東物流（2618）首季非國際財務報告準則虧損收窄至7.98億元人幣。收報14.94元，跌6.27%。

匯豐（0005）推50億美元大灣區可持續發展信貸基金。收報48.35元，跌0.51%。

新世界（0017）Humansa今年擬開15間醫療服務中心。收報29.35元，無升跌。

碧桂園（2007）擬下月發行ABS和ABN。收報4.86元，升0.62%。

朗詩地產（0106）8500萬元售南京物業。收報0.181元，升2.84%。

宏利（0945）公布，港澳首季新業務價值按年跌20%，核心盈利升1%。收報142.8元，升2.22%。

破頂股表現

破頂股包括，中渝置地（1224）創52周高，見2.06元，收報2.05元，無升跌；中國物流（1589）創52周高，見4.5元，收報4.5元，升2.51%；飛達帽業（1100）創52周高，見1.99元，收報1.98元，升2.59%。

破底股方面

破底股包括，大唐集團（2117）創上市新低，見2.36元，收報2.6元，跌17.46%；泓富（0808）見52周低2.64元，收報2.69元，升1.89%；萊爾斯丹（0738）見52周低0.5元，收報0.5元，跌1.96%；黛麗斯（0333）見52周低0.435元，收報0.45元，無升跌；電訊數碼（6033）見52周低2.39元，收報2.54元，升4.53%；中昌國際（0859）見52周低0.201元，收報0.202元，跌8.6%；修身堂（8200）見52周低1.06元，收報1.15元，升6.48%；信佳國際（0912）見52周低1.4元，收報1.41元，升0.71%；生力啤（0236）見52周低0.73元，收報0.83元，跌2.35%；中糧包裝（0906）見52周低3.52元，收報3.53元，跌1.67%。

異動股

上升異動股，包括，太和控股（0718）收報0.086元，升22.86%；中策（0235）收報0.042元，升20%；廣匯寶信（1293）收報0.62元，升16.98%；華科資本（1140）收報0.64元，升16.36%；開拓藥業（9939）收報0.65元，升15.93%；佳兆業健康（0876）收報0.081元，升15.71%；愛高集團（0328）收報0.16元，升14.29%；嚐高美（8371）收報1.13元，升13%；泰凌醫藥（1011）收報0.206元，升11.35%；易鑫集團（2858）收報0.81元，升10.96%。

下跌異動股，包括，佳源服務（1153）停牌；佳源國際（2768）停牌；新晨中國動力（1148）收報0.455元，跌24.17%；大唐集團（2117）創上市新低，見2.36元，收報2.6元，跌17.46%；BC科技（0863）收報4.24元，跌14.52%；通天酒業（0389）收報0.114元，跌11.63%；好孩子（1086）收報1.04元，跌9.57%；HMVOD（8103）收報0.98元，跌9.26%；陸慶（8052）收報0.08元，跌9.09%；中昌國際（0859）見52周低0.201元，收報0.202元，跌8.6%；卓越教育集團（3978）收報0.4元，跌8.05%。

 

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