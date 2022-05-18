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Burberry去年可比同店銷售增長18% 派末期息47便士

英國奢侈品牌Burberry（BRBY）公布，截至今年4月2日止財年，整體零售可比同店銷售（Comparable Store Sales）增長18%，而上個財年則為虧損9%。經調整經營利潤按年升32%至5.23億歐元（約56.48億港元）；派末期息每股47便士。

集團全年收入為28.26億英鎊（約305.21億港元），較2020/2021財年23.44億英鎊，按年增長20.6%。按地區劃分，美國市場與2019/2020財年相比，可比同店銷售增長達28%，跑贏各個主要市場；而營業額錄得6.96億英鎊，按年上升46%。

至於亞太地區與2019/2020財年相比，可比同店銷售同樣增長13%；年內銷售額按年升6%至12.76億英鎊。不過，年內歐洲，中東及非洲等地可比同店銷售則虧損18%；營業額錄8.13億英鎊，按年升29.5%。

集團表示，目前仍維持中期業績收入可錄高個數增長，以及顯著利潤率增張的指引；而未來業務走勢則取決於肺炎疫情發展，以及中國內地消費力復蘇速度而定。

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