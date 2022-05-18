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許正宇：21家中概股已回流本港 總市值佔美中企逾七成

財經事務及庫務局局長許正宇表示，截至今年四月，有21家中概股發行人已透過第二上市或雙重主要上市回流本港，其總市值佔所有於美國上市的中概股超過七成。許正宇指，港交所和監管機構一直密切留意相關動向和市場狀況，並透過一系列對上市制度的優化，在平衡相關風險和對投資者的保障下，便利優質中概股回流，充實本港證券市場的吸引力。

中美審計風波下中概股加快回流本港，或為港股流動性造成壓力，許正宇表示，年初至4月的平均每日成交額為1396億港元，較2018年同期實施上市制度改革之後，即2019年的全年平均數，上升超過六成，本港金融市場流動性充足。他又指，現時具有雙重主要上市地位的中概股若符合相關資格，可被納入滬深港通的合資格股票範圍。據過去六個月的數據顯示，額度使用量並未觸及額度上限，顯示額度可滿足需求。

此外，許正宇指，現正就交易所買賣基金（ETF）納入互聯互通標的進行相關的業務和技術準備，爭取早日開通交易。此外，港股通的股票以人民幣計價的可行性研究已完成，工作小組已展開項目籌備工作，亦與內地監管當局和相關機構進行協商，有關法例修改的準備工作亦已展開。他指出，未來港府將繼續以循序漸進模式為互聯互通計劃擴容，與內地商討進一步擴大合資格股票的範圍。

 

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