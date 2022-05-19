綜合外地媒體報道，一輛特斯拉「Model S」車輛上周在加州新港灘（Newport Beach）沿海公路撞上建築設備，釀成3人死亡。美國全國高速公路交通安全委員會（National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA）表示，事故車輛為2022年生產的特斯拉「Model S」。

NHTSA目前正調查30多宗、疑似使用自動駕駛功能Autopilot的特斯拉汽車所釀成嚴重車禍。新港灘警方拒絕透露事故中特斯拉車輛是否處於Autopilot模式，僅稱案件仍在調查。

《華爾街日報》向特斯拉查詢時未獲回覆。特斯拉因為自動駕駛和其他駕駛輔助系統，正受到愈來愈多的審查。公司過去一直表示，啟動Autopilot後駕駛車輛比不啟動時更安全。

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