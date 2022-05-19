文章日期：2022年5月19日 20:35
美國首次申領失業救濟人數比預期多。在截至5月14日當周，首次申領失業救濟人數按周增加2.1萬人，總數增至21.8萬人，高於分析師預期的20萬人。持續申領失業救濟人數則有所減少。
在截至5月7日當周，持續申領人數按周減少2.5萬人，總數降至131.7萬人。
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