據公告，於收購事項完成時，醫思健康將擁有Mobile Medical 75%已發行股本，Mobile Medical 將成為其間接非全資附屬公司，財務資料將綜合入賬集團之綜合財務報表。

公告提到，Mobile Medical 截止 2021年11月30日止八個月的稅後溢利為約650萬元。

醫思健康指，Mobile Medical 的業務與其現有業務一致，對可能產生潛在協同效益持積極看法，有望加強集團作為一站式醫療服務供應商的領導地位。

加上，美邦體檢業務擁有廣泛且忠誠的客戶群，可與其現有的客戶群形成有效互補。此外，在客戶有需求時，集團可通過進一步轉介及預約醫生問診等方式，將來自體檢服務的客戶流量分流至集團的其他專科及健康管理業務分部以達致協同效應。

於收購事項完成時，醫思健康預計將運營合共 6 間體檢中心。是次收購事項將協助醫思健康進一步整合香港體檢市場。

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