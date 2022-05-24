報道指，廈門市住房保障和房屋管理局目前尚未在官網發布文件。廈門市政務中心表示，政務中心收到了相關通知，已和相關部門進行了確認，該政策已於近期落實執行。

至於山東省濟南市住房和城鄉建設局亦公布，濟南市戶籍家庭在該市限購區域內限購2套住房，二套房商業貸款首付比例由60%調整至40%。

濟南市戶籍家庭在該市無住房的，無論此前有無貸款記錄，購買住房申請貸款視為首套住房貸款。非濟南市戶籍家庭貸款首付比例由60%調整至30%，措施自5月24日起實施。

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