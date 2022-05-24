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花旗：夥The Club推信用卡 今年目標吸納其兩成會員

花旗銀行今日宣布，與香港電訊（6823）旗下會員計劃The Club以及Mastercard 合作，將早前試推的Citi The Club信用卡，現正式推出市場，客戶使用該張卡於指定商戶消費，可享4% Club積分回贈，即消費100元可換20分Club積分，累計積分可於The Club商戶內消費。香港花旗銀行信用卡及無抵押信貨業務主管李冠康表示，The Club目前有逾300萬會員，今年目標是吸納兩成會員。

李冠康表示，預期6月會將在該張卡加推「憑Club 積分消費」（Pay With Clubpoints）功能，客戶簽帳後，可以使用Club積分抵銷簽帳。新客戶於8月底前申請該張信用卡，發卡後首三個月內累積認可簽帳滿8000元或以上，可享5000 Club 積分（相等於價值1000元）。

李冠康指，今年1至4月信用卡總消售額按年持平，主要受惠海外及網上銷售達雙位數增長，餐飲類別銷售則下降。李冠康又表示，電信服務信用卡交易額按年升近三成。談及資產質素，李冠康表示，目前花旗資產質素穩健，加息目前未有影響本港信用卡及私人貸款市場，以過往加息情況，涉後影響或將在未來兩至三年反映；但他續指，未能預期加息確實會何時影響信用卡市場，因為今年加息周期下的全球經濟環境與過去不同。

展望今年，李冠康表示，首季整體信用卡市場銷售額下降，但花旗業務持平，隨著社交措施放寬，消費券等刺激市場，預期次季信用卡市場有單位數升幅，下半年市場則有較好的升幅。

是次信用卡合作的商戶，除了香港電訊旗下指定商戶1010、csl、網上行、Now TV以及Club Shopping外，Citi The Club信用卡現已有32間指定合作商戶，如麥當勞、星巴克、foodpanda、奇華餅家、HKTaxi、city'super、LOG-ON、Circle K 、 Fartfetch Hk、Klook、香港美利酒店、香港尖沙咀凱悅酒店、香港沙田凱悅酒店、維特健靈、卓健醫療中心、The Food Story飲食集團及連卡佛。李冠康稱，即將夥拍更多商戶，讓客戶可於這些商戶在香港超過1000個門市及多個網購平台尊享Club積分簽賬回贈。

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