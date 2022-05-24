moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

科技股拖累 恒指跌357點 兩日跌605點 北水流入減少42% 南水流出增66%

美股Snap警告預計第二季將不達標，拖累科技股表現，加上市場今早已對內地刺激經濟措施成效有懷疑，以及美國取消對華關稅或有變數等，美期、歐股亞股齊齊向下，恒指午後曾再跌穿20000點，兩日累跌605.14點，而北上資金亦加速流出，相反北水南下則減少。

恒指今早低開49點後，短暫升39點，午後跌幅擴大至480點，低見19989.62點，全日高低波幅520點。

恒指收市跌357點或1.75%，報20112點，成交金額1136億元，較上日增加8.09%，是5月20日1226.68億元成交後最多；國指跌139點或1.98%，報6883點。恒生科技指數收報4032點，跌3.48%。

匯控（0005）、中移動（0941）、吉利（0175）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、友邦（1299）、美團（3690）拖累大市。

藍籌7隻升，54隻下跌，5隻無升跌。吉利（0175）升3.52%，收報14.12元，是升幅最大的藍籌，金沙中國（1928）跌7.53%，收報14元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是中芯（0981）收報16.68元，跌0.83%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報82.55元，跌9.14%。

恒指跌穿10天線(20172.08點)、20天線(20261.86點)。科指跌穿10天線(4108.1點)、20天線(4109.93點)。

北水南下合計淨流入9.17億元，較上日減少42.04%，連續第12日流入，累計流入405.31億元，對上一次連續12日淨流入是3月10日。南水北上合計淨流出95.49億元人民幣，較上日增加66.25%，連續第2日流出，累計流出152.93億元。

午後消息股表現

國藥科技（8156）收購公司未達利潤保證，獲賠9280萬元。

嘉里建設（0683）委任區慶麟為副行政總裁兼執董。收報19.92元，跌4.92%。

今早及隔晚消息股表現

國務院減徵乘用車購置稅，花旗：吉利（0175）長汽（2333）受益，市場或轉向傳統能源車。吉利收報14.12元，升3.52%。長汽（2333）收報12.42元，升5.08%。

多間公司公布業績，績前表現如下，汽車之家（2518）收報54.05元，跌5.18%。雲音樂（9899）收報57.5元，跌2.13%。金山軟件（3888）收報24.85元，跌2.36%。快手（1024）收報63.35元，跌3.94%。網易（9999）收報151元，跌1.88%。高鑫零售（6808）收報2.25元，跌1.32%。中通快遞（2057）收報196.7元，跌0.66%。

凱知樂（2122）旗下KKPlus朗豪坊天線得得B大型擺設損壞成為熱話。凱知樂曾升86%，收報0.18元，升17.65%。

快手（1024）澄清董事長宿華未被帶走 稱已向公安報案。收報63.35元，跌3.94%。

醫思健康（2138）收購體檢公司Mobile Medical。收報7.4元，跌3.14%。

梁安琪：待博彩法修法新文本交回立法會才表意見，看好澳門前景。新濠國際發展（0200）收報4.94元，跌3.33%；美高梅中國（2282）收報3.67元，跌4.68%；澳博（0880）收報3.01元，跌3.83%；永利澳門（1128）創上市新低，見4.19元，收報4.2元，跌2.78%；銀河娛樂（0027）收報38.95元，跌5.23%；金沙中國（1928）收報14元，跌7.53%。

小鵬（9868）調整後虧損翻逾一倍，美股盤前跌2.7%。何小鵬：晶片荒時長超想像 冀增電池供應商減依賴。收報82.55元，跌9.14%。

新城控股（1030）發行公司債擬為62億元。收報3.13元，跌1.57%。

中國物流資產（1589）私有化，ESR（1821）售股料套現27億再投資。中國物流資產收報4.35元，跌0.46%。ESR（1821）收報22.8元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，東方海外（0316）創上市新高，見266.2元，收報260.6元，升0.7%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見6.14元，收報6.07元，升2.71%；中遠海能（1138）創52周高，見5元，收報4.64元，升0.43%；米格國際（1247）創52周高，見1.02元，收報0.94元，無升跌；中渝置地（1224）創52周高，見2.07元，收報2.06元，升1.48%。

破底股方面

15隻股份創上市新低，其中十隻包括，領悅服務（2165）低見0.85元，收報0.87元，跌13.86%；中國置業（0736）低見0.26元，收報0.27元，跌1.82%；希望教育（1765）低見0.43元，收報0.44元，跌3.3%；中國科培（1890）低見1.61元，收報1.61元，跌3.01%；睿見教育（6068）低見0.24元，收報0.25元，跌1.96%；成實外教育（1565）低見0.211元，收報0.213元，跌1.84%；中國通才教育（2175）低見3.25元，收報3.49元，升5.44%；永利澳門（1128）低見4.19元，收報4.2元，跌2.78%；嘉和生物（6998）低見3.03元，收報3.06元，跌5.85%；順豐房託（2191）低見2.78元，收報2.8元，跌1.06%。

20隻股份創52周低，其中十隻包括，英皇鐘錶珠寶（0887）低見0.13元，收報0.133元，跌2.21%；卓悅控股（0653）低見0.115元，收報0.117元，跌7.14%；康希諾生物（6185）低見66.7元，收報69元，跌2.13%；遠大醫藥（0512）低見4.25元，收報4.26元，跌5.12%；赤子城科技（9911）低見2.58元，收報2.61元，跌2.61%；捷榮國際（2119）低見0.9元，收報0.91元，無升跌；ASM太平洋（0522）低見69元，收報69.05元，跌3.63%；靈寶黃金（3330）低見0.88元，收報0.88元，跌4.35%；創科實業（0669）低見93元，收報94.4元，跌5.46%；火幣科技（1611）低見3.8元，收報3.82元，跌6.14%。

異動股

上升異動股，包括，深藍科技（1950）收報0.15元，升47.06%；宏光（6908）收報4.45元，升26.42%；PLATT NERA（1949）收報0.33元，升24.53%；凱知樂（2122）收報0.18元，升17.65%；中國新城鎮（1278）收報0.103元，升15.73%；陸慶（8052）收報0.083元，升13.7%；修身堂（8200）收報1.3元，升12.07%；明發（0846）收報0.33元，升11.86%；銀建國際（0171）收報0.44元，升10%；太和控股（0718）收報0.089元，升9.88%。

下跌異動股，包括，金輪天地（1232）收報0.153元，跌15%；領悅服務（2165）創上市新低，見0.85元，收報0.87元，跌13.86%；君實生物（1877）收報48元，跌12.73%；亞盛醫藥（6855）收報14.7元，跌11.55%；啟明醫療（2500）收報11.42元，跌10.64%；康臣葯業（1681）收報3.88元，跌9.56%；金科服務（9666）收報18.12元，跌9.4%；微創醫療（0853）收報13.94元，跌9.36%；小鵬汽車（9868）收報82.55元，跌9.14%；康特隆（1912）收報0.13元，跌9.09%。

 

其他報道

Zoom上季收入隨疫情放緩 盤後飊兩成後回穩

三星集團將在5年內斥3600億美元 加強晶片和生物技術等業務

滬指終止三連升 跌穿3100點

花旗：夥The Club推信用卡 今年目標吸納其兩成會員

廈門二孩家庭可購第三套房 

蘋果據報要求富士康提早2個月招工生產iPhone 14

【有片：選股王】中廣核新能源也可取

佳源國際擬向金科服務悉售佳源服務73.56%

國藥科技收購公司未達利潤保證 獲賠9280萬元

國務院減免汽車購置稅 傳統汽車股向上

刺激經濟措施疑慮、關稅言論 美期亞股向下 恒指跌282點 下試10天線

嘉里建設任區慶麟為副行政總裁兼執董

全球50大富豪今年財富削逾5500億美元 損失規模超瑞典GDP

滬深三大指數半日跌逾1%

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌2日 港美息差再擴闊 創逾3年最闊

中國堅持動態清零 瑞銀摩通下調中國今年經濟增速預測

諾貝爾經濟學獎得獎者：美國加息控制不住通脹 警告危機比70年代更差

SpaceX女總裁為馬斯克被指性騷擾辨護