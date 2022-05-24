美股Snap警告預計第二季將不達標，拖累科技股表現，加上市場今早已對內地刺激經濟措施成效有懷疑，以及美國取消對華關稅或有變數等，美期、歐股亞股齊齊向下，恒指午後曾再跌穿20000點，兩日累跌605.14點，而北上資金亦加速流出，相反北水南下則減少。