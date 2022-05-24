美股Snap警告預計第二季將不達標，拖累科技股表現，加上市場今早已對內地刺激經濟措施成效有懷疑，以及美國取消對華關稅或有變數等，美期、歐股亞股齊齊向下，恒指午後曾再跌穿20000點，兩日累跌605.14點，而北上資金亦加速流出，相反北水南下則減少。
恒指今早低開49點後，短暫升39點，午後跌幅擴大至480點，低見19989.62點，全日高低波幅520點。
恒指收市跌357點或1.75%，報20112點，成交金額1136億元，較上日增加8.09%，是5月20日1226.68億元成交後最多；國指跌139點或1.98%，報6883點。恒生科技指數收報4032點，跌3.48%。
匯控（0005）、中移動（0941）、吉利（0175）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、友邦（1299）、美團（3690）拖累大市。
藍籌7隻升，54隻下跌，5隻無升跌。吉利（0175）升3.52%，收報14.12元，是升幅最大的藍籌，金沙中國（1928）跌7.53%，收報14元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是中芯（0981）收報16.68元，跌0.83%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報82.55元，跌9.14%。
恒指跌穿10天線(20172.08點)、20天線(20261.86點)。科指跌穿10天線(4108.1點)、20天線(4109.93點)。
北水南下合計淨流入9.17億元，較上日減少42.04%，連續第12日流入，累計流入405.31億元，對上一次連續12日淨流入是3月10日。南水北上合計淨流出95.49億元人民幣，較上日增加66.25%，連續第2日流出，累計流出152.93億元。
國藥科技（8156）收購公司未達利潤保證，獲賠9280萬元。
嘉里建設（0683）委任區慶麟為副行政總裁兼執董。收報19.92元，跌4.92%。
國務院減徵乘用車購置稅，花旗：吉利（0175）長汽（2333）受益，市場或轉向傳統能源車。吉利收報14.12元，升3.52%。長汽（2333）收報12.42元，升5.08%。
多間公司公布業績，績前表現如下，汽車之家（2518）收報54.05元，跌5.18%。雲音樂（9899）收報57.5元，跌2.13%。金山軟件（3888）收報24.85元，跌2.36%。快手（1024）收報63.35元，跌3.94%。網易（9999）收報151元，跌1.88%。高鑫零售（6808）收報2.25元，跌1.32%。中通快遞（2057）收報196.7元，跌0.66%。
凱知樂（2122）旗下KKPlus朗豪坊天線得得B大型擺設損壞成為熱話。凱知樂曾升86%，收報0.18元，升17.65%。
快手（1024）澄清董事長宿華未被帶走 稱已向公安報案。收報63.35元，跌3.94%。
醫思健康（2138）收購體檢公司Mobile Medical。收報7.4元，跌3.14%。
梁安琪：待博彩法修法新文本交回立法會才表意見，看好澳門前景。新濠國際發展（0200）收報4.94元，跌3.33%；美高梅中國（2282）收報3.67元，跌4.68%；澳博（0880）收報3.01元，跌3.83%；永利澳門（1128）創上市新低，見4.19元，收報4.2元，跌2.78%；銀河娛樂（0027）收報38.95元，跌5.23%；金沙中國（1928）收報14元，跌7.53%。
小鵬（9868）調整後虧損翻逾一倍，美股盤前跌2.7%。何小鵬：晶片荒時長超想像 冀增電池供應商減依賴。收報82.55元，跌9.14%。
新城控股（1030）發行公司債擬為62億元。收報3.13元，跌1.57%。
中國物流資產（1589）私有化，ESR（1821）售股料套現27億再投資。中國物流資產收報4.35元，跌0.46%。ESR（1821）收報22.8元，無升跌。
破頂股包括，東方海外（0316）創上市新高，見266.2元，收報260.6元，升0.7%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見6.14元，收報6.07元，升2.71%；中遠海能（1138）創52周高，見5元，收報4.64元，升0.43%；米格國際（1247）創52周高，見1.02元，收報0.94元，無升跌；中渝置地（1224）創52周高，見2.07元，收報2.06元，升1.48%。
15隻股份創上市新低，其中十隻包括，領悅服務（2165）低見0.85元，收報0.87元，跌13.86%；中國置業（0736）低見0.26元，收報0.27元，跌1.82%；希望教育（1765）低見0.43元，收報0.44元，跌3.3%；中國科培（1890）低見1.61元，收報1.61元，跌3.01%；睿見教育（6068）低見0.24元，收報0.25元，跌1.96%；成實外教育（1565）低見0.211元，收報0.213元，跌1.84%；中國通才教育（2175）低見3.25元，收報3.49元，升5.44%；永利澳門（1128）低見4.19元，收報4.2元，跌2.78%；嘉和生物（6998）低見3.03元，收報3.06元，跌5.85%；順豐房託（2191）低見2.78元，收報2.8元，跌1.06%。
20隻股份創52周低，其中十隻包括，英皇鐘錶珠寶（0887）低見0.13元，收報0.133元，跌2.21%；卓悅控股（0653）低見0.115元，收報0.117元，跌7.14%；康希諾生物（6185）低見66.7元，收報69元，跌2.13%；遠大醫藥（0512）低見4.25元，收報4.26元，跌5.12%；赤子城科技（9911）低見2.58元，收報2.61元，跌2.61%；捷榮國際（2119）低見0.9元，收報0.91元，無升跌；ASM太平洋（0522）低見69元，收報69.05元，跌3.63%；靈寶黃金（3330）低見0.88元，收報0.88元，跌4.35%；創科實業（0669）低見93元，收報94.4元，跌5.46%；火幣科技（1611）低見3.8元，收報3.82元，跌6.14%。
異動股
上升異動股，包括，深藍科技（1950）收報0.15元，升47.06%；宏光（6908）收報4.45元，升26.42%；PLATT NERA（1949）收報0.33元，升24.53%；凱知樂（2122）收報0.18元，升17.65%；中國新城鎮（1278）收報0.103元，升15.73%；陸慶（8052）收報0.083元，升13.7%；修身堂（8200）收報1.3元，升12.07%；明發（0846）收報0.33元，升11.86%；銀建國際（0171）收報0.44元，升10%；太和控股（0718）收報0.089元，升9.88%。
下跌異動股，包括，金輪天地（1232）收報0.153元，跌15%；領悅服務（2165）創上市新低，見0.85元，收報0.87元，跌13.86%；君實生物（1877）收報48元，跌12.73%；亞盛醫藥（6855）收報14.7元，跌11.55%；啟明醫療（2500）收報11.42元，跌10.64%；康臣葯業（1681）收報3.88元，跌9.56%；金科服務（9666）收報18.12元，跌9.4%；微創醫療（0853）收報13.94元，跌9.36%；小鵬汽車（9868）收報82.55元，跌9.14%；康特隆（1912）收報0.13元，跌9.09%。
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