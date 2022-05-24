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傳有衛星場萬龍酒店交場 回歸澳博經營

博彩媒體《亞博匯》引述消息指，澳門博彩（0880）旗下澳娛綜合的衛星場萬龍酒店，正陸續與員工解除僱員合同，將調整業務架構，最後受僱日為2022年6月26日。據稱，受影響工種以公關為主。報道更指，萬龍酒店會自6月26日後不再經營博彩業務，並由澳娛綜合接手經營至今年尾12月31日。另同屬澳娛綜合的衛星場金龍酒店及御龍酒店，亦有意於同時結束衛星場營運，交由澳娛綜合接手。

在這之前，澳娛綜合旗下另一衛星場英皇娛樂酒店，已於4月初宣布，會自6月26日起不再從事博彩業務。位於澳門半島的金龍酒店、御龍酒店、萬龍酒店及氹仔駿龍酒店，均為澳門前立法會議員兼商人陳明金旗下的金龍集團經營。前三間酒店所屬的娛樂場均為澳博旗下衛星場，駿龍則為新濠國際（0200）旗下新濠博亞的唯一衛星場，該項目位於金利豐（1031）旗下君怡酒店娛樂場附近。君怡酒店娛樂場同樣為澳博的衛星場。

資料顯示，金龍酒店曾經為商人黃坤入主香港上市東方明珠實業（0600）（現稱中國基建投資）所有，御龍酒店前身為金域酒店，原本由東南亞商人擁有，後轉手至中國星（0326），易名為蘭桂坊酒店，繼而於2018年轉售予陳明金為首的金龍集團。

 

 

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