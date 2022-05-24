金山軟件（3888）公布上季業績，股東應佔溢利按年下跌15%至9938.6萬元（人民幣，下同），季內收入按年增長19%至18.53億元。當中，網絡遊戲及其他業務的收入按年增長24.5%至9.82億元，主要受惠去年第四季推出若干手遊，不過部分被現有遊戲收益減少所抵消。辦公軟件及服務收入則升13%至8.71億元，部分收入被互聯網廣告業務減少所抵消。
公司董事長雷軍表示，去年末季推出的《劍俠世界3》表現亮眼，加上持續優化新上線產品，今年4月新獲版號的《劍網3緣起》在五月開啟公測。面對全球化趨勢，金山軟件已積極拓展中國大陸以外的市場，《劍俠世界3》在今年3月於東南亞上線。而《武林閑俠》已在4月於香港、澳門、台灣地區上線，也將在本年第三季度於韓國上線。
雷軍稱，金山軟件將把握數字化產業發展機遇，核心業務實現良好開局。季內，集團持續推進「多屏、雲、內容、AI、協作」戰略，持續升級雲化辦公服務及解決方案，不斷拓展用戶和提升滲透率。網絡遊戲業務聚焦精品研發，並推進核心遊戲的長線運營及海外市場的拓展。
金山軟件績前收報24.85元，跌2.36%。
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