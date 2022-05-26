中創新航今年3月公佈的招股書亦有披露，寧德時代起訴該公司侵權的電池相關專利共計五項。而去年，中創新航向國家知識產權局提起上述五件專利的無效請求。

據界面新聞查詢，國家知識產權局已對兩件涉及訴訟的專利作出審查決定，寧德時代的「防爆裝置」專利維持全部有效，「集流構件和電池」專利維持部分有效。界面新聞還從知情人士處獲悉，中創新航已撤回針對「動力電池頂蓋結構及動力電池」的專利無效請求。剩餘兩件專利的無效請求，目前仍在國家知識產權局的審查過程中。

寧德時代向界面新聞確認了上述信息。中創新航未對此事進行回應。

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