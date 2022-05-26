晶片業巨擘博通（Broadcom）（美：AVGO）同意以610億美元（約4758億港元）收購雲計算公司VMware（美：VMW），向高度專業化的軟件領域擴張。這是歷來最大規模的科技企業收購交易之一，也是晶片製造商歷來最大規模的收購交易。
根據交易協議，VMware的股東可選擇以每股142.5美元現金，或0.2520股博通股票進行交易。該報價較收購談判消息傳出前、VMware在5月20日的收市價有大約44%溢價。VMware成立於1998年，其虛擬化軟件（virtualization software）助少量的伺服器處理更多應用程式。博通行政總裁Hock Tan近年積極進行收購，在2018年收購了企業軟件製造商CA Technologies，並於2019年收購了防毒軟件開發商Symantec的企業安全業務，令博通成為業內最多元化的公司之一。
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