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企管平台推聘海外員工方案 每月收費382元起

一站式企業管理平台Deel今天宣布攻港，為企業提供支付薪酬的解決方案。其亞洲業務拓展總監兼香港、新加坡、東南亞國家聯盟及印度業務主管Karen Ng稱，企業在拓展業務的時候，均面對著人才招聘的挑戰；Deel希望為香港企業提供整合科技平台，簡化全球團隊和合約員工在當地稅收、保險、津貼、假期和薪酬支付的管理，助企業改變員工體驗和人才招聘的流程。

Karen Ng介紹指，儘管海外企業在當地沒有實體辦公室或團隊，透過Deel的管理方案，也可以從平台的範本存庫中創建、簽署和發送合規的當地合約；適用於150多個市場、聘請獨立合約員工和全職員工，以及管理多個市場團隊、獨立合約僱員和糧單。Deel現時跟250多名法律、會計、人事調動和稅務專家合作，將負責確保企業遵守當地法規。

收費方面，Deel的管理方案由每月每位合約員工49美元（約382.2港元）起；長期僱員則由每月600美元（約4680港元）起。Karen Ng又指出，Deel同時提供支付薪酬服務，平台支援120多種貨幣，為獨立合約僱員提供15種不同的提款選項，包括加密貨幣錢包。

Deel於2019年在美國成立，旗下客戶數量7000餘名，來自逾70間企業，當中包括Coinbase（美：COIN）、Shopify（美：SHOP）、Dropbox（美：DBX）等。截至今年第二季度，Deel累計向全球客戶發放超過19億美元（約148.2億港元）的薪酬。去年10月，平台完成4.25億美元的D輪融資，由對沖基金Coatue Management領投。Deel成立已今累計籌集6.3億美元，最新估值為55億美元。

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