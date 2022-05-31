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金隅合資近39億人幣投得北京朝陽區住宅地

金隅集團（2009）公布，於近日取得《北京市國有建設用地使用權掛牌出讓成交確認書》，通過掛牌方式競得北京市朝陽區十八里店朝陽港一期土地一級開發項目用地使用權，總土地面積為3.45萬平方米，地上計容建築面積8.63萬平方米，成交總價38.8億元人民幣，用途為二類居住用地，集團擁有該項目49%權益。