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長實今日出資2087萬回購41萬股

長江實業（1113）公布，在今日以2087.55萬元，回購41萬股，每股最高出價為51.05元，最低價為50.75元。連同今次回購，這是該集團在今個月內第三度回購股份，前後累計回購股份多達102.5萬股，總共出資達5348.62萬元。該等回購股份尚未註銷。