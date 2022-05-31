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再鼎醫藥將轉換為港美雙重主要上市

再鼎醫藥（9688）就有關尋求聯交所主板轉換為雙重主要上市事宜公布，公司於今日（31日）收到聯交所根據指引信HKEX-GL112-22第3.24段發出有關轉為主要上市申請的確認。於主要轉換生效日期後，公司將於聯交所及納斯達克全球市場雙重主要上市。

再鼎醫藥表示，主要轉換預計為6月27日，自其股票簡稱中刪除股票標記「S」。公司稱，由於集團在大中華區有廣泛的業務營運，預期主要轉換將令公司擴大其在該地區的投資者基礎；將吸引更多的潛在投資者於聯交所買賣公司證券，拓寬公司的股東基礎及擴大其證券在港股的交易量；預期將增強其證券於全球市場的流動性並提升其形象。

公司又表示，於主要轉換生效日期採納符合香港上市規則新股權激勵計劃，定於6月22日舉行的應屆股東周年大會上取得公司的股東批准。

美國證券交易委員會（SEC）根據《外國公司問責法案》(HFCA）於今年3月初，將再鼎醫藥（美：ZLAB）及另外4間在美國上市的中概股列入「預定摘牌名單」，並於4月將上述5隻股份轉列入確定除牌名單。HFCA法案中，若外國上市公司連續3年未能提交美國上市公司會計監督委員會所要求的報告，SEC有權將其自交易所除牌。

再鼎醫藥今日收報24.9元，升5.06%。其美股現報29.77美元，跌0.42%

 

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