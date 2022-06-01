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上海解封未利好 恒指跌120點 北水流入減少49%

上海解封，美期、歐股亞股向上，但中港股市則向下，恒指今早低開7點後短暫收窄至跌3點，內地財新5月PMI遜預期，恒指跌幅加大，午後更擴至261點，全日高低波幅258點。

恒指收市跌120點或0.56%，報21294點，成交金額1260億元，較上日減少48.66%；國指跌71點或0.96%，報7345點。恒生科技指數收報4433點，跌1.12%。

匯控（0005）、港交所（0388）、中海外（0688）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、美團（3690）、騰訊（0700）拖累大市。

藍籌25隻升，38隻下跌，3隻無升跌。中海外（0688）升3.51%，收報23.6元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌6.07%，收報7.89元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，21隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是商湯（0020）收報5.58元，升9.84%；跌幅最大的是平安好醫生（1833）收報20元，跌5.21%。

恒指續高於50天線(20968.86點)，但受制於保力加通道頂(21443點)。科指續高於50天線(4279.38點)受制於保力加通道頂(4469點)。

北水南下合計淨流入10.72億元，較上日減少49.44%，連續第2日流入，累計流入31.93億元。南水北上合計淨流入12.47億元人民幣，較上日減少91%，連續第4日流入，累計流入260.62億元。

午後消息股表現

百度（9888）系內概念車細節曝光，下周三正式發布。收報140.2元，跌4.95%。

5月澳門博彩毛收入按年跌68%。濠賭股普遍向下，僅美高梅中國（2282）逆市升0.51%，收報3.98元。新濠國際發展（0200）收報5.34元，跌0.74%；澳博（0880）收報3.28元，跌1.8%；永利澳門（1128）收報4.58元，無升跌；銀河娛樂（0027）收報41.5元，跌0.84%；金沙中國（1928）收報14.94元，跌0.4%。

時代中國（1233）：今年首5個月銷售額跌40%。收報2.33元，升2.64%。

「小米電視屏幕自動脫落」上微博熱搜，內地網民標籤雷軍：「你怎麼看?」。小米（1810）收報12.16元，升0.16%。

港樓市首季受壓，恒地（0012）李家誠：依家睇到需求出返嚟。收報33.85元，升1.65%。

恒地強調發展收租並重，煤氣（0003）日後兼發電及售碳匯。收報8.86元，跌0.23%。

領展（0823）遜預期，全年可分派總額升6.8%，末期息1.4608元。收報71.2元，升0.21%。

匯控（0005）祈耀年：2020-2025年間，對中國市場新增投資或逾30億人幣。收報52.5元，升0.77%。

今早及隔晚消息股表現

OPEC擬在生產協議中排除俄羅斯，為增產鋪路，布油跌近5%。中石油（0857）收報4.18元，跌0.71%；中海油（0883）收報12.2元，跌1.77%。

航空公司遊說港府，縮短旅客隔離時間、取消航班熔斷機制。國泰（0293）收報8.4元，升2.44%。

兩間公司公布業績，績前表現如下領展（0823）收報71.2元，升0.21%。阿里影業（1060）。收報0.7元，升1.45%。

正榮地產（6158）：或無法支付下月寬限期屆滿之票據利息1372萬美元。收報0.58元，升1.75%。

貝殼（2423）上季盈轉虧，擬推10億美元回購。創上市新高，見35.8元，收報35.1元，升13.23%。

基石藥業（2616）去年虧損19.2億人幣。收報5.34元，升5.95%。

雅仕維（1993）︰客量回復第五波前水平，鏡粉帶來驚喜。收報1.02元，無升跌。

再鼎醫藥（9688）將轉換為港美雙重主要上市。收報23元，跌7.63%。

山東國投（1697）逾50億人民幣售富國基金及不良資產。收報0.45元，升21.62%。

長實（1113）今日出資2087萬回購41萬股。收報51.85元，升1.17%。

比亞迪（1211）據報洽購非洲6座鋰礦，料可滿足18年電池需求。收報282.6元，升0.93%。

金隅（2009）合資近39億人幣投得北京朝陽區住宅地。收報1.16元，升0.87%。

金沙中國（1928）總裁王英偉：冀7、8月更多省市旅客訪澳。收報14.94元，跌0.4%。

洪漢文辭任結好控股（0064）CEO一職。收報0.154元，跌1.28%。

朗詩地產（0106）4500萬美元出售旗下美上市LSEA。收報0.24元，無升跌。

華電（1071）擬分拆基礎設施REITs，計劃到上交所上市。收報2.85元，升1.42%。

現代牙科（3600）首季收益6.6億元，按年跌5%。收報3.16元，升3.27%。

國泰（0293）與漢莎貨運擴大業務合作，瑞士世界貨運加入協議。收報8.4元，升2.44%。

內地推汽車下鄉名單，入圍的股份表現如下，東風（0489）收報6.14元，跌0.49%。廣汽（2238）收報7.56元，升1.75%。吉利（0175）收報15.24元，升1.6%。長城（2333）收報14.16元，升0.28%。比亞迪（1211）收報282.6元，升0.93%。未上榜的小鵬汽車（9868）收報92.95元，升0.6%。理想汽車（2015）收報101元，升1.2%。蔚來集團（9866）收報139.2元，升2.35%。

財險（2328）原總裁林智勇涉嫌違紀接受調查。收報7.49元，跌1.71%。

破頂股表現

破頂股包括，貝殼（2423）創上市新高，見35.8元，收報35.1元，升13.23%；中遠海能（1138）創52周高，見5.27元，收報5.24元，升5.01%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見1.32元，收報1.3元，無升跌；米格國際（1247）創52周高，見1.03元，收報0.94元，升2.17%；渣打（2888）創52周高，見62.8元，收報62.8元，升1.29%；中海油服（2883）創52周高，見9.54元，收報9.32元，升0.22%；GBA集團（0261）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；華新手袋（2683）創52周高，見0.46元，收報0.425元，升7.59%；飛達帽業（1100）創52周高，見1.91元，收報1.91元，升2.14%。

破底股方面

4隻股份創上市新低，包括中梁（2772）低見2元，收報2.01元，跌0.99%；睿見教育（6068）低見0.186元，收報0.194元，跌0.51%；聯康生物（0690）低見0.054元，收報0.057元，跌9.52%；安莉芳（1388）低見0.79元，收報0.8元，跌5.88%。

11隻股份創52周低，其中十隻包括，萊爾斯丹（0738）低見0.49元，收報0.49元，跌3.92%；新華滙富（0188）低見0.345元，收報0.345元，跌4.17%；卓能（0131）低見2元，收報2.03元，跌4.69%；英皇娛樂（0296）低見0.56元，收報0.6元，跌4.76%；信佳國際（0912）低見1.39元，收報1.41元，跌1.4%；珠光控股（1176）低見1.16元，收報1.2元，跌0.83%；中糧包裝（0906）低見3.17元，收報3.22元，跌0.62%；信和酒店（1221）低見1.83元，收報2.05元，無升跌；卡賓（2030）低見2.28元，收報2.29元，跌2.14%；卡森國際（0496）低見0.47元，收報0.48元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，福晟（0627）收報0.018元，升50%；包浩斯（0483）收報0.91元，升22.97%；山東國投（1697）收報0.45元，升21.62%；易居企業（2048）收報0.81元，升17.39%；太和控股（0718）收報0.085元，升14.86%；佳民（8519）收報0.072元，升14.29%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.183元，升13.66%；中建富通（0138）收報0.205元，升13.26%；貝殼（2423）創上市新高，見35.8元，收報35.1元，升13.23%；思考樂教育（1769）收報0.51元，升10.87%；泰凌醫藥（1011）收報0.186元，升10.71%。

下跌異動股，包括，文化傳信（0343）收報0.29元，跌15.94%；君實生物（1877）收報41.2元，跌14.17%；匯安智能科技（8379）收報0.11元，跌11.29%；太睿國際控股（1010）見52周低1元，收報1.15元，跌10.16%；正商實業（0185）收報3.12元，跌9.83%；時富金融（0510）收報0.33元，跌9.59%；聯康生物（0690）創上市新低，見0.054元，收報0.057元，跌9.52%；愛高集團（0328）收報0.136元，跌9.33%；華科資本（1140）見52周低0.48元，收報0.53元，跌8.62%；超凡網絡（8121）收報0.174元，跌8.42%；威高股份（1066）收報8.04元，跌7.69%。

 

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