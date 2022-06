華置表示,今次活動設有無須消費的「百日BB賞」、「父親節獎賞」及「百歲人瑞賞」。市民只需向 The ONE 或皇室堡顧客服務中心,其中出示今年3月19日的出世紙,證明嬰兒於今年6月26日出生滿100日,將獲贈荷花親子500元購物現金券。如果領獎人為該嬰兒的父親,更可額外獲贈500元雙妹嚜精選禮品包;另出示證明今年6月26日或之前年滿100歲,可獲贈The ONE 或皇室堡500元購物現金券,此獎賞接受他人代領,惟代領人必須同時出示長者的身份證副本及授權書正本。

另於今年6月6日至6月30日期間,顧客只要在The ONE、皇室堡或The ONE‧皇室堡‧新港中心 eSHOP(網上商店)消費滿500元,再視乎身份證號碼包含多少個「指定數字及字母」,包括0、1、2、6、C、E,最多可獲贈300元The ONE或皇室堡購物現金券及網上商店優惠碼卡,同時賺得 The ONE Club 或WINDSOR CLUB 加倍會員積分。

其他報道

