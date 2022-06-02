華人置業（0127）將於本月26日成立100周年，集團表示將推出「華人置業百年慶生賞」，當中包括配合100周年主題，特別向「百日BB」、百歲長者，以及向身分證包括「指定數字及字母」0、1、2、6、C、E（代表華置英文名稱首兩個英文字母，以及於2022年6月26日成立滿100年），送出現金券及優惠卡等禮品，總值近1000萬元。
華置表示，今次活動設有無須消費的「百日BB賞」、「父親節獎賞」及「百歲人瑞賞」。市民只需向 The ONE 或皇室堡顧客服務中心，其中出示今年3月19日的出世紙，證明嬰兒於今年6月26日出生滿100日，將獲贈荷花親子500元購物現金券。如果領獎人為該嬰兒的父親，更可額外獲贈500元雙妹嚜精選禮品包；另出示證明今年6月26日或之前年滿100歲，可獲贈The ONE 或皇室堡500元購物現金券，此獎賞接受他人代領，惟代領人必須同時出示長者的身份證副本及授權書正本。
另於今年6月6日至6月30日期間，顧客只要在The ONE、皇室堡或The ONE‧皇室堡‧新港中心 eSHOP（網上商店）消費滿500元，再視乎身份證號碼包含多少個「指定數字及字母」，包括0、1、2、6、C、E，最多可獲贈300元The ONE或皇室堡購物現金券及網上商店優惠碼卡，同時賺得 The ONE Club 或WINDSOR CLUB 加倍會員積分。
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