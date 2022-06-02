moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

華置推百年慶生活動 向百日BB及百歲長者等送出現金券及優惠卡

華人置業（0127）將於本月26日成立100周年，集團表示將推出「華人置業百年慶生賞」，當中包括配合100周年主題，特別向「百日BB」、百歲長者，以及向身分證包括「指定數字及字母」0、1、2、6、C、E（代表華置英文名稱首兩個英文字母，以及於2022年6月26日成立滿100年），送出現金券及優惠卡等禮品，總值近1000萬元。

華置表示，今次活動設有無須消費的「百日BB賞」、「父親節獎賞」及「百歲人瑞賞」。市民只需向 The ONE 或皇室堡顧客服務中心，其中出示今年3月19日的出世紙，證明嬰兒於今年6月26日出生滿100日，將獲贈荷花親子500元購物現金券。如果領獎人為該嬰兒的父親，更可額外獲贈500元雙妹嚜精選禮品包；另出示證明今年6月26日或之前年滿100歲，可獲贈The ONE 或皇室堡500元購物現金券，此獎賞接受他人代領，惟代領人必須同時出示長者的身份證副本及授權書正本。

另於今年6月6日至6月30日期間，顧客只要在The ONE、皇室堡或The ONE‧皇室堡‧新港中心 eSHOP（網上商店）消費滿500元，再視乎身份證號碼包含多少個「指定數字及字母」，包括0、1、2、6、C、E，最多可獲贈300元The ONE或皇室堡購物現金券及網上商店優惠碼卡，同時賺得 The ONE Club 或WINDSOR CLUB 加倍會員積分。

其他報道

內媒指中證監會計部主任王宗成涉嚴重違紀違法受查

匯豐事隔一周再加存息 升上1厘以上

人行：將加強穩健貨幣政策 保持經濟在合理區間運行

美再列一中概股入臨時除牌名單

星島午後漲逾六成 惟較蔡加讚每股收購價低28%

内地銀行據報要求放寬文件要求 令資金流動鬆綁

內地股市午後向上 滬指曾逼近3200點

LADY M擬集資1.5億 擴充亞洲業務

威高分拆透析業務來港上市 擬集資39億

蔣穎擔任新一屆德勤中國主席

恒指半日跌334點 跌穿50天線 北水連續第3日流入

Facebook母公司Meta首席運營官桑德伯格將離職

滬深三大指數半日高收 上證漲0.11%

「玩具大王」兒子蔡加讚1.25億入股 星島一度飈逾8成

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連升4日 見近3個月高

俄羅斯未能付息 將觸發CDS賠付 或波及Pimco

美國將對新疆產品採極嚴格入口措施

馬斯克要求特斯拉員工重返辦公室 否則被視為辭職

5月抵港內地遊客人數超過前兩年總和

摩通戴蒙警告市場做好迎接「颶風」的準備

滬深三大指數低開 人行零投放零回籠

恒指低開237點 科指跌1.75% 齊跌近50天線