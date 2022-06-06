《濠博新聞》報道指，雖然澳門在修改《博彩法》方面減辣，但是其引述業界消息指，仍有6至8間衞星場於本月底或將面臨結業。澳門特首賀一誠向傳媒表示，一直沒有說過衛星場違法，任何衛星場只要與承批公司簽訂協議便是合法公司。