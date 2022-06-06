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澳門特首賀一誠：料大部份衛星場留下 另有消息指有6至8間衛星場結業

《濠博新聞》報道指，雖然澳門在修改《博彩法》方面減辣，但是其引述業界消息指，仍有6至8間衞星場於本月底或將面臨結業。澳門特首賀一誠向傳媒表示，一直沒有說過衛星場違法，任何衛星場只要與承批公司簽訂協議便是合法公司。

他料大部份衛星場會留下來，卻未有準確數字，若不是太多衛星場結業，員工問題便不大。他又指，今年財政預算料賭收達1300億澳門元，但是因為近期賭收減少，因此會下調預測，並於下半年提交預算修正案。下調幅度則由經濟財政司評估。

此外，在澳門新口岸經營衛星場英皇宮殿娛樂場的英皇娛樂酒店（0296）曾發盈利預警指，由於要作投資物業重估減值，及因應在6月終止博彩業務致需要作公允價值虧損及減值，因此會錄得虧損少於5億元。該公司股價今日跌5%，低見0.57元。其他有參與管理衛星場的匯彩（1180），亦跌6.98%。

另受惠於通關有望的消息，濠賭股普遍股價上升，當中金沙中國（1928）今日升6.52%，升幅最大。澳門傳媒今日引述賀一誠指，澳門將爭取暑假起開始縮短入境旅客的隔離時間。另根據澳門治安警最新公布，端午節3日長週末假期共有109萬人次經各口岸出入境，當中入境旅客有7萬人次，單是昨日入境旅客則有近1.6萬人次。

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