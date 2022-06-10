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花旗推出父親節優惠 抽獎贏取平板電腦

臨近父親節，花旗銀行推出父親節「快閃大抽獎」，由2022614日至16日，只要登入Citi Mobile® App，透過Get More登記參加抽獎，並於2022614日至20日期間透過「轉數快」於 Citi 戶口轉入/轉出款項 1 次，或用Citi信用卡/扣賬卡完成1次交易，無須最低簽賬要求，即有機會贏取價值3999元的平板電腦。

另外，現時憑Citi指定信用卡在OpenRice使用堂食結賬(OpenRice Pay) 、外賣自取、購買訂座預付套餐及餐飲券，都可以用Citi積分抵銷簽賬。

現在申請Citi The Club信用卡，持卡人除了可以從多達32間的指定合作商戶賺取高達4% Club積分簽賬回贈，更可以享有一系列禮遇，包括優先預訂指定演唱會及活動、電子商品意外保障優惠及率先體驗及預購最新電子產品。

 

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