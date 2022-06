臨近父親節,花旗銀行推出父親節「快閃大抽獎」,由 2022 年 6 月 14 日至 16 日,只要登入Citi Mobile® App,透過 G et More 登記參加抽獎,並於 2022 年 6 月 14 日至 20 日期間透過「轉數快」於 Citi 戶口轉入 / 轉出款項 1 次,或用 C iti 信用卡 / 扣賬卡完成 1 次交易,無須最低簽賬要求,即有機會贏取價值3999元的平板電腦。