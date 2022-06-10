澳門今年首五個月賭收按年挫逾40%，市傳有6至8間衛星賭場考慮結業，在澳門經營十六蒲娛樂場的實德環球（0487）董事會副主席馬浩文表示，公司的衛星賭場將會繼續營運，更認為「疫情總會過去」。
提及近月市況，馬浩文稱主要受到疫情及當地新發牌制度影響，隨澳門宣布將核酸檢測陰性證明有效期放寬至7天，預計今年6月澳門賭收將按月回升一至兩成，但形容復蘇速度仍然較慢。
他又表示，澳門賭收主要靠內地遊客，雖然澳門的旅遊數字漸漸恢復，但仍有待內地經濟回復增長，澳門賭收才會跟隨上揚。展望未來暑假旺季，馬浩文稱旗下酒店房價作出單位數下調，憧憬澳門和香港可以通關。
至於澳門擬修改《博彩法》減辣，馬浩文認為法律框架將變得清晰，對此表示支持。他又指出，雖然未來衛星賭場不能「殺數」，只可以收取場地租金及管理費，但因應營運表現，收入其實有保障。馬浩文亦建議，管理費應該採用基本費用加上獎金的形式，認為做法比較公道。
市傳永利澳門（1128）擬要求員工以股代薪，問及實德環球會否跟隨，馬浩文直言不會考慮以股代薪，暫時亦沒有減薪或凍薪的計劃，主要因為公司在控制成本上表現不錯。
實德環球去年起投資比特幣（Bitcoin），儘管近期表現「大上大落」，馬浩文表示不會止蝕離場，有見部分國家以比特幣作為國家法幣，認為比特幣長遠的國際認受性將會增加，將一直關注國際市況；除非出現國際間大力反對或不認同比特幣，使其流通性大幅減弱，屆時才會考慮「認輸」。
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