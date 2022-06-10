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龍湖5月份權益合約銷售額90.6億元

藍籌內房龍湖（0960）公布，集團2022年5月份的權益合約銷售額為90.6億元人民幣（下同），而首五個月的權益合按年404.9億元。

由於集團去年5月份及首五個月數據均為合約銷售額，而非權益合約銷售額，故無法比較。2021年5月份龍湖的合約銷售額為295億元，而首五個月的合約銷售額為1,118.3億元。

集團於2022年5月份新增一幅土儲，權益地價為8.54億元。

億達中國（3639）方面，集團2022年5月份的合約銷售額為2.36億元，權益合約銷售額為2.23億元，較2021年5月份的合約銷售額3.81億元及權益合約銷售額3.66億元，分別跌38.1%及35.5%。

億達2022年首五個月的合約銷售額為8.86億元，權益合約銷售額為7.42億元，較2021年首五個月的合約銷售額為18.2億元及權益合約銷售額17.27，分別跌51.3%及57%。

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