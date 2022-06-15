百度為愛奇藝的控股股東，擁有其53%的股份及超過90%的股東投票權。

愛奇藝於美國納斯達克交易所上市，現時市值約40億美元。百度對愛奇藝目標估值為70億美元，若以此計算，愛奇藝每股價格高達8.13美元，遠高於其最近收市價4.67美元。

百度此前並未透露有關出售計劃，消息人士指，百度將愛奇藝視作非核心資產，並希望專注於人工智能及自動駕駛業務。

據報，百度已接觸美銀（Bank of America）去從事此次交易的潛在銷售工作。此次出售吸引了不少潛在買家，包括香港私募投資機構PAG以及中國電訊商中國移動（0941）。

百度及美銀皆沒有對路透社的查詢作出回應。而愛奇藝則透過電郵回覆，指有關傳聞純屬市場謠言。另外，愛奇藝在回應内媒查詢時亦否認了相關消息。

因投資者大量抛售中概股，愛奇藝的股價在過去12個月下跌近七成。

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