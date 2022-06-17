彭博社報道，京東零售首席執行官辛利軍指部份城市例如上海因長時間的封控，居民的消費習慣已出現基本面的改變，儘管上海已在數個星期前開始解封，消費者的可支配開支仍然持續下降，顯示疫情對相關城市的打擊較大，消費難以在短時間内復蘇，情況令他們擔憂。
辛利軍表示，此次疫情爆發徹底切斷了全球以及本地的供應鏈，對一般居民的生計造成影響，需要較長時間才能恢復。
不論是大型還是小型零售商都因為内地嚴格的疫情防控措施而受到嚴重衝擊，主要城市的封控對工廠生產以及供應鏈造成癱瘓，同時令消費下降。
儘管内地當局陸續出台不少刺激經濟的措施，不少經濟學家依然繼續調低對中國經濟增長的預測。評級機構惠譽在周四指，因應經濟放緩、失業率上升以及預計内地政府不會放棄「動態清零」的防控政策，預期内地今年網上銷售只有個位數的增長，較去年12.5%的增長大幅放緩。
官方數據顯示，因應消費者減少開支並增加存款，整體零售銷售在5月連續第三個月下跌。消費者網上購物的習慣亦發生改變，例如對米以及食用油等必需品需求增加，但用於娛樂和服裝上的消費就減少。
辛利軍表示，隨着人們的收入受到疫情影響，消費者對非必需品的支出變得更精打細算，可以由此預見消費模式的轉變以及對未來經濟前景的影響。
德永佳全年少賺30% 末期息10仙 撇除火災影響稅前溢利跌14%
俄羅斯聖彼得堡證券交易所下周一可買賣騰訊、阿里及長和等12隻港股
港元拆息向上 1個月HIBOR創2年高 12個月拆息再創逾13年半高
金管局與BISIH轄下香港中心推Project Sela項目研零售層面央行數碼貨幣
日央行維持負利率 稱必要時將毫不猶豫地加碼寬鬆 日圓貶值 兌港元低見5.831
A股開市向下 上證跌0.6% 人民幣兌美元中間價強過市場預期
港股ADR跌422點 夜期低水312點 美期升亞股跌 VIX隔晚升11%