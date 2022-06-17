辛利軍表示，此次疫情爆發徹底切斷了全球以及本地的供應鏈，對一般居民的生計造成影響，需要較長時間才能恢復。

不論是大型還是小型零售商都因為内地嚴格的疫情防控措施而受到嚴重衝擊，主要城市的封控對工廠生產以及供應鏈造成癱瘓，同時令消費下降。

儘管内地當局陸續出台不少刺激經濟的措施，不少經濟學家依然繼續調低對中國經濟增長的預測。評級機構惠譽在周四指，因應經濟放緩、失業率上升以及預計内地政府不會放棄「動態清零」的防控政策，預期内地今年網上銷售只有個位數的增長，較去年12.5%的增長大幅放緩。

官方數據顯示，因應消費者減少開支並增加存款，整體零售銷售在5月連續第三個月下跌。消費者網上購物的習慣亦發生改變，例如對米以及食用油等必需品需求增加，但用於娛樂和服裝上的消費就減少。

辛利軍表示，隨着人們的收入受到疫情影響，消費者對非必需品的支出變得更精打細算，可以由此預見消費模式的轉變以及對未來經濟前景的影響。

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