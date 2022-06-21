虛擬貨幣交易所Bybit表示，昨起推出「網格交易機器人」，用戶可以利用該機器人自動執行買賣訂單並調整投資金額。據Bybit網站介紹，網格交易機器人是一款自動交易策略工具，能夠在預設價格區間內按固定間距委託買入和賣出訂單。目前，網格交易主要供現貨平台使用，僅支持穩定幣泰達幣（USDT）創建網格機器人。
Bybit聯合創始人兼首席執行官Ben Zhou說，網格交易已存在一段時間，並且是一種經過驗證且有利可圖的交易方法，特別是對於像加密貨幣這樣流動的市場。
近日「幣市」波動，龍頭虛幣比特幣（Bitcoin）一度跌穿「2字頭」，近24小時低見19815美元，及後轉跌回升逾2%，暫報約21168美元。受累於美國通脹升溫、虛幣進入熊市，促使整個行業的公司尋求削減成本的方法。繼Coinbase（美：COIN）、BlockFi後，據報Bybit計劃裁員3成左右。
Bybit發言人表示，公司正在探索一種方法來消除重疊的功能，並建立更小但更敏捷的團隊來提高效率，從本周開始，將對一些職能和角色進行審查，以確保其保持專注和敏捷。
外媒引述一封Bybit內部信，Ben Zhou表示公司在虛幣牛市期間「發展得如此之快」，並且「變得太舒服了」，「組織規模呈指數級增長，但整體業務增長並沒有以同樣的方式增長」。
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