深證成指同樣以最高位收市，升268點或2.19%，收報12514點，成交額6017億元，兩市合共成交額10759億元。

創板指重上2700點關口，並以全日最高位收市，收報2760點，升82點或3.09%。

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