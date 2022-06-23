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滬深三大指數以全日最高位收市 上證重上3300點 兩市成交破萬億人幣

滬深三大指數高收。滬指終結三連跌，以全日最高位收市，收報3320點，升52點或1.62%，成交額4742億元人民幣（下同）。

深證成指同樣以最高位收市，升268點或2.19%，收報12514點，成交額6017億元，兩市合共成交額10759億元。

創板指重上2700點關口，並以全日最高位收市，收報2760點，升82點或3.09%。

 

 

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